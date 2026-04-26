भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता: व्यापार को बढ़ावा देने वाला ऐतिहासिक कदम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 27 अप्रैल को हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने और 20 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चल रहे टकराव के कारण दुनिया भर में चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही वार्ताओं के बाद भारत और न्यूजीलैंड एक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - एफटीए) पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जो सोमवार को होने वाला है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता पिछले साल 22 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत पूरी होने के बाद अब साकार हो रहा है। इस एफटीए के माध्यम से भारत ीय कंपनियों को न्यूजीलैंड में बिना किसी शुल्क के व्यापार करने का अवसर मिलेगा और अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। समझौते पर हस्ताक्षर दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होंगे, जिसमें भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले शामिल रहेंगे। इस एफटीए से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे। 20 अरब डॉलर के निवेश के साथ-साथ, भारत ीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीजा की सुविधा में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड में काम करने के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, भारत ीय दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात में भी आसानी होगी। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड लगभग 95% उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ को कम करेगा या पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इन उत्पादों में मुख्य रूप से ऊन, कोयला, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे सामान शामिल हैं। हालांकि, भारत ने घरेलू किसानों और कृषि आधारित उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी उत्पादों, खाद्य तेलों और सब्जियों जैसी वस्तुओं को इस समझौते से बाहर रखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत ीय निर्यातकों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में यह एफटीए की खबर उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। समझौते के तहत भारत ीय निर्यातकों को लाभ मिलेगा और ओशिनिया क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की राह आसान होगी। इसके अतिरिक्त, इस समझौते से सेवा क्षेत्र, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीए पर हस्ताक्षर से पहले रविवार को कहा कि यह समझौता आगरा के चमड़ा निर्यातकों सहित घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत ीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे देश के विकास को गति मिलेगी। यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। इस समझौते के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह समझौता भारत की 'आत्मनिर्भर भारत ' की पहल को भी समर्थन देगा, क्योंकि इससे भारत ीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इस समझौते के माध्यम से, भारत और न्यूजीलैंड एक मजबूत और स्थायी आर्थिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यह समझौता दोनों देशों के लिए समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा.

वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चल रहे टकराव के कारण दुनिया भर में चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही वार्ताओं के बाद भारत और न्यूजीलैंड एक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - एफटीए) पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जो सोमवार को होने वाला है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता पिछले साल 22 दिसंबर 2025 को दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत पूरी होने के बाद अब साकार हो रहा है। इस एफटीए के माध्यम से भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड में बिना किसी शुल्क के व्यापार करने का अवसर मिलेगा और अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। समझौते पर हस्ताक्षर दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होंगे, जिसमें भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले शामिल रहेंगे। इस एफटीए से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे। 20 अरब डॉलर के निवेश के साथ-साथ, भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीजा की सुविधा में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड में काम करने के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, भारतीय दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात में भी आसानी होगी। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड लगभग 95% उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ को कम करेगा या पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इन उत्पादों में मुख्य रूप से ऊन, कोयला, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे सामान शामिल हैं। हालांकि, भारत ने घरेलू किसानों और कृषि आधारित उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी उत्पादों, खाद्य तेलों और सब्जियों जैसी वस्तुओं को इस समझौते से बाहर रखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारतीय निर्यातकों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में यह एफटीए की खबर उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलेगा और ओशिनिया क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की राह आसान होगी। इसके अतिरिक्त, इस समझौते से सेवा क्षेत्र, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीए पर हस्ताक्षर से पहले रविवार को कहा कि यह समझौता आगरा के चमड़ा निर्यातकों सहित घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे देश के विकास को गति मिलेगी। यह समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। इस समझौते के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह समझौता भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल को भी समर्थन देगा, क्योंकि इससे भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इस समझौते के माध्यम से, भारत और न्यूजीलैंड एक मजबूत और स्थायी आर्थिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यह समझौता दोनों देशों के लिए समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा





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