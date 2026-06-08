भारत परमाणु शक्ति में मजबूत, दुनिया की टॉप-5 सैन्य शक्तियों में शामिल

SIPRI रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास 190 परमाणु वारहेड हैं और रक्षा बजट 92.1 अरब डॉलर के साथ दुनिया में पांचवें स्थान पर है। भारत ने लंबी दूरी के हथियार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

भारत ने अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ( SIPRI ) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 की शुरुआत तक भारत के पास करीब 190 परमाणु वारहेड होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्शाता है, जो भारत के निरंतर परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम को रेखांकित करता है। वहीं पाकिस्तान का परमाणु भंडार करीब 170 वारहेड पर स्थिर बना हुआ है। SIPRI रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ध्यान अब लंबी दूरी के हथियार विकसित करने पर है, जो चीन के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में सक्षम हों। यह कदम भारत की रणनीतिक क्षमताओं को विस्तार देने और क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में भारत -पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनकी भूमिका परमाणु गतिविधियों से जुड़ी हो सकती थी। हालांकि संस्थान ने यह भी कहा कि दोनों देशों ने हालात को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए कदम उठाए थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि भारत और पाकिस्तान ने पहली बार युद्ध के दौरान साइबर ऑपरेशन का इस्तेमाल किया, जो आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा ने क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को और जटिल बना दिया है। रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है। देश का रक्षा बजट बढ़कर 92.

1 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक है। भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी हैं। साल 2021 से 2025 की अवधि में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भी रहा, जिसकी वैश्विक हथियार आयात में हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रहा है। वैश्विक स्तर पर, जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल 12,187 परमाणु हथियार होने का अनुमान है, जिनमें से लगभग 9,745 सैन्य भंडार में हैं और 4,012 वारहेड सक्रिय बलों के पास तैनात हैं। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के लगभग 86 प्रतिशत परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन तेजी से अपने भंडार का विस्तार कर रहा है और उसके वारहेड की संख्या 620 तक पहुंच गई है। भारत का परमाणु कार्यक्रम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है और आने वाले वर्षों में इसके और विस्तार की संभावना है





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