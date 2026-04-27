भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सहयोग को लेकर नया रोडमैप तैयार, चीन की गतिविधियों पर फोकस

भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नए रोडमैप पर काम कर रहे हैं। इस समझौते पर इस साल हस्ताक्षर होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार के रूप में पहचान दी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग के साथ, बंगाल की खाड़ी में चीन की संदिग्ध गतिविधियों पर भी फोकस है।

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सहयोग को लेकर एक नया रोडमैप तैयार होने वाला है, जिसे इस साल ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार के रूप में पहचान दी है, जो दोनों देशों के सामरिक हितों के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने इस संबंध में विस्तार से बात की है और यह स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और सहयोग के कारण यह सहयोग अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हिंद महासागर में सहयोग को लेकर ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा रणनीति में भारत को एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार के रूप में पहचान दी गई है। दोनों देशों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं और संसाधनों को साझा करें, क्योंकि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सामरिक भरोसा हासिल हो चुका है। उत्तरपूर्वी हिंद महासागर, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी , एक ऐसे क्षेत्र में आ गया है जहां लगातार सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र की निगरानी के लिए संयुक्त संसाधनों की आवश्यकता पर जोर दिया है। बंगाल की खाड़ी में चीन की संदिग्ध गतिविधियां भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी चिंता है। चीन के जासूसी जहाज 'यूआन वैंग 5' को कई बार बंगाल की खाड़ी में संदिग्ध इरादों से मंडरने का आरोप लगा रहा है। इसके अलावा, म्यांमार के ग्रेट कोको आइलैंड पर भी चीन की संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टें आ चुकी हैं। इन गतिविधियों के बीच भारत ने हल्दिया में नए नौ सैनिक अड्डा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नए सिरे से सामरिक तैयारियां शुरू की हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने कहा है कि दोनों देश रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में सफल हो रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, रणनीति साझा करना और इंटेलिजेंस से लेकर उद्योग तक शामिल है। इसलिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए हिंद महासागर के संबंध में एक स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार है.

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सहयोग को लेकर एक नया रोडमैप तैयार होने वाला है, जिसे इस साल ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार के रूप में पहचान दी है, जो दोनों देशों के सामरिक हितों के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने इस संबंध में विस्तार से बात की है और यह स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और सहयोग के कारण यह सहयोग अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हिंद महासागर में सहयोग को लेकर ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा रणनीति में भारत को एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार के रूप में पहचान दी गई है। दोनों देशों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं और संसाधनों को साझा करें, क्योंकि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सामरिक भरोसा हासिल हो चुका है। उत्तरपूर्वी हिंद महासागर, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी, एक ऐसे क्षेत्र में आ गया है जहां लगातार सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र की निगरानी के लिए संयुक्त संसाधनों की आवश्यकता पर जोर दिया है। बंगाल की खाड़ी में चीन की संदिग्ध गतिविधियां भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी चिंता है। चीन के जासूसी जहाज 'यूआन वैंग 5' को कई बार बंगाल की खाड़ी में संदिग्ध इरादों से मंडरने का आरोप लगा रहा है। इसके अलावा, म्यांमार के ग्रेट कोको आइलैंड पर भी चीन की संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टें आ चुकी हैं। इन गतिविधियों के बीच भारत ने हल्दिया में नए नौ सैनिक अड्डा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नए सिरे से सामरिक तैयारियां शुरू की हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने कहा है कि दोनों देश रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में सफल हो रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, रणनीति साझा करना और इंटेलिजेंस से लेकर उद्योग तक शामिल है। इसलिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए हिंद महासागर के संबंध में एक स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार है





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