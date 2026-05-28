भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों पर इबोला के खतरों के लिए सख्त सुरक्षा उपाय

वैश्विक इबोला संक्रमण के बढ़ते खतरों के बीच भारत ने अपने सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कड़ाई से सुरक्षा कार्यवाही शुरू कर दी है। थर्मल स्क्रीनिंग और स्व-घोषणा पत्र के साथ हर यात्री की गहन जांच अब अनिवार्य हो गई है। संदिग्ध मामलों के लिए विशेष आइसोलेशन प्रोटोकॉल तैयार हैं।
वैश्विक स्तर पर इबोला के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों पर सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरकर लिया गया है। एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ( एपीएचओ ) ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और स्व-घोषणा पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। पहले इन जांचों को केवल अफ्रीका या प्रभावित देशों से आने वालों तक सीमित था, लेकिन अब यह नियम व्यापक कर दिया गया है। यात्रियों के तापमान का स्वचालित मापन किया जाएगा और उनसे पिछले 21 दिनों का यात्रा इतिहास सहित स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। यदि किसी यात्री में बुखार या अन्य लक्षण पाए जाएँ तो उसे तुरंत एयरपोर्ट पर आइसोलेट कर विशेष आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। एपीएचओ ने हाल की बैठक में एयरलाइंस, कस्टम्स और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर कड़े मानक बनाए हैं। विशेष बैरियर और अलग रास्तों की व्यवस्था की गई है ताकि संभावित मामलों को अलग किया जा सके और प्रसार रोका जा सके। हर यात्री के लिए सक्रिय भागीदारी और नियमों का पालन आवश्यक है.
वैश्विक स्तर पर इबोला के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों पर सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरकर लिया गया है। एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (एपीएचओ) ने सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और स्व-घोषणा पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। पहले इन जांचों को केवल अफ्रीका या प्रभावित देशों से आने वालों तक सीमित था, लेकिन अब यह नियम व्यापक कर दिया गया है। यात्रियों के तापमान का स्वचालित मापन किया जाएगा और उनसे पिछले 21 दिनों का यात्रा इतिहास सहित स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। यदि किसी यात्री में बुखार या अन्य लक्षण पाए जाएँ तो उसे तुरंत एयरपोर्ट पर आइसोलेट कर विशेष आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। एपीएचओ ने हाल की बैठक में एयरलाइंस, कस्टम्स और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर कड़े मानक बनाए हैं। विशेष बैरियर और अलग रास्तों की व्यवस्था की गई है ताकि संभावित मामलों को अलग किया जा सके और प्रसार रोका जा सके। हर यात्री के लिए सक्रिय भागीदारी और नियमों का पालन आवश्यक है
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