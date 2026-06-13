भारत के उच्चायुक्त के बयान पर बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने किया विरोध

भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बयान पर बांग्लादेश की प्रमुख धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आपत्ति जताई है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह भारतीय उच्चायुक्त के बयान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करे।

भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के एक बयान पर बांग्लादेश की प्रमुख धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आपत्ति जताई है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह भारतीय उच्चायुक्त के बयान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करे। त्रिवेदी ने पहले बेनापोल में पत्रकारों से बातचीत में बोला था कि भारत और बांग्लादेश एक ही आकाश और हवा साझा करते हैं, जिसे 'हम सिर्फ पड़ोसी हैं, एक नहीं' के रूप में इकट्ठा किया गया। शफीकुर ने कहा कि अगर ऐसी टिप्पणी सचमुच हुई है तो यह 'निंदनीय' है और सरकार को इस मुद्दे को ईमानदारी से देखना चाहिए। बांग्लादेश सरकार की अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह बयान दो स्वतंत्र देशों के बीच संबंधों को देखते हुए संदेह का विषय बन गया है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के इस कदम से पता चलता है कि वह भारत विरोधी राजनीति को फिर से प्रोत्साहित करने की कोशिश में है। त्रिवेदी के बयान का मतलब यह था कि दोनों देश अलग-अलग नहीं हैं बल्कि मिलकर काम करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के कुछ तीव्र पंथों ने इसे राजनीतिक अर्थ देकर विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी.

भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के एक बयान पर बांग्लादेश की प्रमुख धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आपत्ति जताई है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह भारतीय उच्चायुक्त के बयान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करे। त्रिवेदी ने पहले बेनापोल में पत्रकारों से बातचीत में बोला था कि भारत और बांग्लादेश एक ही आकाश और हवा साझा करते हैं, जिसे 'हम सिर्फ पड़ोसी हैं, एक नहीं' के रूप में इकट्ठा किया गया। शफीकुर ने कहा कि अगर ऐसी टिप्पणी सचमुच हुई है तो यह 'निंदनीय' है और सरकार को इस मुद्दे को ईमानदारी से देखना चाहिए। बांग्लादेश सरकार की अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह बयान दो स्वतंत्र देशों के बीच संबंधों को देखते हुए संदेह का विषय बन गया है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के इस कदम से पता चलता है कि वह भारत विरोधी राजनीति को फिर से प्रोत्साहित करने की कोशिश में है। त्रिवेदी के बयान का मतलब यह था कि दोनों देश अलग-अलग नहीं हैं बल्कि मिलकर काम करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के कुछ तीव्र पंथों ने इसे राजनीतिक अर्थ देकर विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी





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