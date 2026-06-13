Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

भारत के उच्चायुक्त के बयान पर बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने किया विरोध

International Relations News

भारत के उच्चायुक्त के बयान पर बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने किया विरोध
भारत बांग्लादेश संबंधदिनेश त्रिवेदीजमात-ए-इस्लामी
📆13-06-2026 12:55:00
📰NBT Hindi News
50 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 51%

भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बयान पर बांग्लादेश की प्रमुख धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आपत्ति जताई है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह भारतीय उच्चायुक्त के बयान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करे।

भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के एक बयान पर बांग्लादेश की प्रमुख धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आपत्ति जताई है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह भारतीय उच्चायुक्त के बयान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करे। त्रिवेदी ने पहले बेनापोल में पत्रकारों से बातचीत में बोला था कि भारत और बांग्लादेश एक ही आकाश और हवा साझा करते हैं, जिसे 'हम सिर्फ पड़ोसी हैं, एक नहीं' के रूप में इकट्ठा किया गया। शफीकुर ने कहा कि अगर ऐसी टिप्पणी सचमुच हुई है तो यह 'निंदनीय' है और सरकार को इस मुद्दे को ईमानदारी से देखना चाहिए। बांग्लादेश सरकार की अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह बयान दो स्वतंत्र देशों के बीच संबंधों को देखते हुए संदेह का विषय बन गया है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के इस कदम से पता चलता है कि वह भारत विरोधी राजनीति को फिर से प्रोत्साहित करने की कोशिश में है। त्रिवेदी के बयान का मतलब यह था कि दोनों देश अलग-अलग नहीं हैं बल्कि मिलकर काम करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के कुछ तीव्र पंथों ने इसे राजनीतिक अर्थ देकर विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी.

भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के एक बयान पर बांग्लादेश की प्रमुख धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आपत्ति जताई है। जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि वह भारतीय उच्चायुक्त के बयान पर स्पष्टीकरण प्राप्त करे। त्रिवेदी ने पहले बेनापोल में पत्रकारों से बातचीत में बोला था कि भारत और बांग्लादेश एक ही आकाश और हवा साझा करते हैं, जिसे 'हम सिर्फ पड़ोसी हैं, एक नहीं' के रूप में इकट्ठा किया गया। शफीकुर ने कहा कि अगर ऐसी टिप्पणी सचमुच हुई है तो यह 'निंदनीय' है और सरकार को इस मुद्दे को ईमानदारी से देखना चाहिए। बांग्लादेश सरकार की अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह बयान दो स्वतंत्र देशों के बीच संबंधों को देखते हुए संदेह का विषय बन गया है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के इस कदम से पता चलता है कि वह भारत विरोधी राजनीति को फिर से प्रोत्साहित करने की कोशिश में है। त्रिवेदी के बयान का मतलब यह था कि दोनों देश अलग-अलग नहीं हैं बल्कि मिलकर काम करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के कुछ तीव्र पंथों ने इसे राजनीतिक अर्थ देकर विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

भारत बांग्लादेश संबंध दिनेश त्रिवेदी जमात-ए-इस्लामी शफीकुर रहमान बांग्लादेश

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-13 15:55:22