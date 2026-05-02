भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर लंबी दूरी की एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल (एलआर-एएसएचएम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे समुद्री रक्षा क्षमता में वृद्धि हुई।

भारत ने अपनी समुद्री सु रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, ओडिशा के चांदीपुर तट पर लंबी दूरी की एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल ( एलआर-एएसएचएम ) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण शुक्रवार को किया गया और इसने देश की रक्षा प्रणाली में एक नई शक्ति का संचार किया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है, जो इसे भारतीय तटों से दूर स्थित दुश्मन के जहाजों और विमान वाहकों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और नौसेना को हार्दिक बधाई दी है। एलआर-एएसएचएम को विशेष रूप से भारत के समुद्री तटों की सु रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, जिससे हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा मजबूत होगी। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण दुनिया की अन्य मिसाइलों से कहीं अधिक खतरनाक है। इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता और तेज गति से दिशा बदलने की क्षमता इसे दुश्मन के लिए लगभग अजेय बना देती है। मिसाइल अपने लक्ष्य पर हमला करने से पहले अपनी दिशा में बदलाव कर सकती है, जिससे दुश्मन के लिए इसे रोकना या बचना असंभव हो जाता है। यह क्षमता इसे विशेष रूप से उन स्थितियों में प्रभावी बनाती है जहां दुश्मन उन्नत रक्षा प्रणालियों का उपयोग कर रहा हो। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य, जिसमें ईरान में चल रहा संघर्ष और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां शामिल हैं, ने समुद्री सु रक्षा के महत्व को और बढ़ा दिया है। एलआर-एएसएचएम का सफल परीक्षण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत को अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। यह मिसाइल भारतीय नौसेना की तटीय सु रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है और स्थिर और गतिशील दोनों समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। स्वदेशी एवियोनिक्स और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम इसकी सटीकता और विश्वसनीयता को और बढ़ाते हैं। एलआर-एएसएचएम प्रारंभिक चरण में मैक-10 (12350 किलोमीटर प्रति घंटे) तक की गति प्राप्त करती है और बाद में नियंत्रित ग्लाइड मोड में मैक 5 (6200 किलोमीटर प्रति घंटे) की औसत गति से उड़ान भरती है। यह मिसाइल टू-फेज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो इसे अत्यधिक गति और उच्च मारक क्षमता प्रदान करती है। परीक्षण के दौरान, मिसाइल ने लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीकता से भेदते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि भारत को हाइपरसोनिक तकनीक वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित करती है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी सामरिक स्थिति और समुद्री सु रक्षा को सुदृढ़ करती है। यह मिसाइल न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि यह एक मजबूत संदेश भी भेजती है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस परीक्षण के साथ, भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है और भविष्य में और अधिक उन्नत रक्षा प्रणालियों को विकसित करने की अपनी क्षमता को साबित किया है। यह मिसाइल भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ( डीआरडीओ ) की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है.

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