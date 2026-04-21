भारतीय राजनीति का लोकलुभावनवाद और अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां

लेखक ने भारत की चुनावी संस्कृति, रेवड़ी राजनीति और विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग में आने वाली आर्थिक बाधाओं का विस्तृत विश्लेषण किया है।

तरुण गुप्त के विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान समय में वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच का अस्थिर संघर्षविराम, वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, भारत के संदर्भ में इन मुद्दों का प्रभाव हमारे घरेलू राजनीतिक घटनाक्रमों की तुलना में गौण है। घरेलू मोर्चे पर, महिला आरक्षण विधेयक के भविष्य को लेकर उपजी निराशा और देश के विभिन्न राज्यों में जारी चुनावी प्रक्रिया ने पूरी राजनीतिक चर्चा को अपने घेरे में ले लिया है। इस वर्ष असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में

चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, अगले वर्ष होने वाले पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। इन चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण (SIR) एक तकनीकी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन धरातल पर धर्म, जाति, क्षेत्रीय अस्मिता और लोकलुभावनवाद का पुराना फॉर्मूला ही हावी है। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती लोकलुभावनवाद या रेवड़ी संस्कृति है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों का कुल वार्षिक व्यय लगभग 90 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से राज्यों का हिस्सा बहुत बड़ा है। चिंता की बात यह है कि मुफ्त राशन, नकद हस्तांतरण, कृषि कर्ज माफी और सब्सिडी जैसी योजनाओं पर हर साल आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। यद्यपि विकसित देशों में भी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन वहां और भारत के बीच एक बड़ा वैचारिक अंतर है। विकसित देशों में यह खर्च एक सुव्यवस्थित सामाजिक अनुबंध और संस्थागत ढांचे का हिस्सा है, जबकि भारत में यह चुनावी दबाव से प्रेरित मनमानापन है। वहां की योजनाओं में 'जोखिम प्रबंधन' और 'शर्तों' का स्पष्ट समावेश होता है, जैसा कि ब्राजील में सशर्त नकद हस्तांतरण या अमेरिका में फसल बीमा के रूप में दिखता है। भारत को यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने स्वप्न को साकार करना है, तो उसे अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। देश को अगले दो दशकों तक लगातार आठ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए 'उत्पादन-केंद्रित' कल्याणकारी मॉडल को अपनाना अनिवार्य है। हमें अपनी राजकोषीय प्राथमिकताओं को सब्सिडी आधारित उपभोग से हटाकर क्षमता निर्माण (Capacity Building) की ओर ले जाना होगा। बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और मानव विकास (Human Development) पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया जीडीपी में 2.5 से चार रुपये तक का गुणक प्रभाव डालता है, जबकि मुफ्त वितरण वाली योजनाओं का रिटर्न बहुत कम होता है। यह आवश्यक है कि सरकारें 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को 'अवसर प्रदान करने वाले राज्य' (Enabling State) में बदलें, ताकि देश की विशाल युवा जनसंख्या के लिए कौशल और अवसर पैदा किए जा सकें, न कि उन्हें केवल सब्सिडी पर निर्भर रखा जाए





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