भारत-वेनेजुएला संबंधों से मिलेगा कच्चा तेल, चार बड़े फायदे

भारत और वेनेजुएला के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों से भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और राजकोषीय घाटा कम होगा। फार्मा और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में भी निर्यात बढ़ने की उम्मीद है।
इस बीच, भारत-वेनेजुएला के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार को पांच दिवसीय कार्य यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश मंत्रालय ने उनका जोरदार स्वागत किया। 3 जून से 7 जून तक चलने वाले इस दौरे में रोड्रिगेज के साथ वेनेजुएला के विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था, वित्त, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इस यात्रा के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में आधिकारिक वार्ता करेंगी और विदेश मंत्री एस.
जयशंकर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा, वेनेजुएला का यह प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, दवा और ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े प्रमुख औद्योगिक स्थलों का दौरा करेगा, ताकि भारत की निर्माण क्षमताओं को समझकर नए सौदों को अंतिम रूप दिया जा सके। इन मजबूत होते रिश्तों से भारत को न केवल सस्ता तेल मिलेगा, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक रूप से भी लाभ होगा। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापारिक रणनीतियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है
भारत-वेनेजुएला संबंध कच्चा तेल ऊर्जा सुरक्षा द्विपक्षीय व्यापार सस्ता तेल