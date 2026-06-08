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भारतीय स्पिनर मानव सुथार के डेब्यू टेस्ट में फाइव विकेट की शानदार उपलब्धि

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भारतीय स्पिनर मानव सुथार के डेब्यू टेस्ट में फाइव विकेट की शानदार उपलब्धि
मानव सुथारडेब्यू टेस्टभारत Vs अफगानिस्तान
📆08-06-2026 06:24:00
📰Amar Ujala
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📊News: 48% · Publisher: 51%

मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में छह विकेट लिये और एकमात्र टेस्ट में पंजीकरण दर्ज कराया। उन्होंने बाएं हाथ की गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन की और पहली पारी में 33 रन दिए। यही न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जिससे भारत को बड़ी बढ़त हासिल हुई।

भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ∫िजनीय प्रदर्शन की और पहली पारी में फाइव विकेट हॉल पूरा करने का शानदार रिकॉर्ड बनाया। मुल्लांपुर में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन सुथार ने अपना परिचय दिखाते हुए छह विकेट झटके। यह उपलब्धि उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि वह भारत के 10वें गेंदबाज बने हैं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में फाइव विकेट हॉल पूरा किया है। मानव के बग़ैर भारतीय टीम की गेंदबाजी कमजोर लग रही थी, लेकिन उनके द्वारा बारीक बाएं हाथ के स्पिन की प्रभावशीलता ने पूरी मैदान की कहानी बदल दी। सुथार की अगुआई में भारत की गेंदबाजी अफगानिस्तान की पहली पारी को केवल 152 रन पर ढेर कर दी। पहले ही दिन भारत ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई और 564 रन बनाकर घोषित पारी देखी। इससे भारत को 412 रनों की बड़ी बढ़त मिली। अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में पहले से ही बड़ी बढ़त के कारण फॉलोऑन देने का फैसला किया। अफगानी बल्लेबाजों में सिर्फ रहमत शाह ही 60 रन बना पाया था, बाकि सभी अन्य बल्लेबाज फ्लॉप रहे। सुथार ने अपने मैATCH_WICKETS के साथ अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरह लक्झित किया। मानव सुथार के डेब्यू टेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने न केवल बल्लेबाजी में अपना योगदान दिया बल्कि गेंदबाजी में भी अपनी क्षमता साबित कर दी। वह न केवल छह विकेट लेकर मुकाबले को भारतीय क्रिकेट की ओर मोड़ दिए, बल्कि 41 गेंदों पर 28 रन भी बनाए। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने दो चौके और दो छक्के भी शामिल किए। ऐसी प्रदर्शन ने उनके भविष्य के लिए बेहतरीन आशा जगाई है.

भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ∫िजनीय प्रदर्शन की और पहली पारी में फाइव विकेट हॉल पूरा करने का शानदार रिकॉर्ड बनाया। मुल्लांपुर में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन सुथार ने अपना परिचय दिखाते हुए छह विकेट झटके। यह उपलब्धि उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि वह भारत के 10वें गेंदबाज बने हैं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में फाइव विकेट हॉल पूरा किया है। मानव के बग़ैर भारतीय टीम की गेंदबाजी कमजोर लग रही थी, लेकिन उनके द्वारा बारीक बाएं हाथ के स्पिन की प्रभावशीलता ने पूरी मैदान की कहानी बदल दी। सुथार की अगुआई में भारत की गेंदबाजी अफगानिस्तान की पहली पारी को केवल 152 रन पर ढेर कर दी। पहले ही दिन भारत ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई और 564 रन बनाकर घोषित पारी देखी। इससे भारत को 412 रनों की बड़ी बढ़त मिली। अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में पहले से ही बड़ी बढ़त के कारण फॉलोऑन देने का फैसला किया। अफगानी बल्लेबाजों में सिर्फ रहमत शाह ही 60 रन बना पाया था, बाकि सभी अन्य बल्लेबाज फ्लॉप रहे। सुथार ने अपने मैATCH_WICKETS के साथ अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरह लक्झित किया। मानव सुथार के डेब्यू टेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने न केवल बल्लेबाजी में अपना योगदान दिया बल्कि गेंदबाजी में भी अपनी क्षमता साबित कर दी। वह न केवल छह विकेट लेकर मुकाबले को भारतीय क्रिकेट की ओर मोड़ दिए, बल्कि 41 गेंदों पर 28 रन भी बनाए। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने दो चौके और दो छक्के भी शामिल किए। ऐसी प्रदर्शन ने उनके भविष्य के लिए बेहतरीन आशा जगाई है

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

मानव सुथार डेब्यू टेस्ट भारत Vs अफगानिस्तान फाइव विकेट हॉल क्रिकेट उपलब्धि

 

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