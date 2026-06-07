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भारत का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे, एलन मस्क और अर्थशास्त्रियों ने जताई चेतावनियाँ

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भारत का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे, एलन मस्क और अर्थशास्त्रियों ने जताई चेतावनियाँ
भारत फर्टिलिटी रेटरिप्लेसमेंट रेटआबादी बदलाव
📆07-06-2026 13:13:00
📰NBT Hindi News
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भारत का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया है, जिससे आबादी में बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। एलन मस्क, संजीव सान्याल और राधिका गुप्ता जैसे उद्योगपति और अर्थशास्त्री ने इस मुद्दे पर आगाह किया है। कुछ राज्यों में फर्टिलिटी रेट विकसित देशों के बराबर हो गया है, जबकि कुछ में यह अधिक है। विश्लेषणों का अनुमान है कि आबादी 2055 तक बढ़ेगी और फिर घटने लगेगी।

भारत की आबादी में बड़े बदलाव का संकêt मिल रहा है। देश का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे आ गया है, जिसका मतलब है कि औसतन एक महिला अब दो से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। यह बदलाव देश की जनসংख्या में ढलान लाने वाला बिंदु प्रorz करता है। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने कहा कि भारत में जीवित बच्चों के जन्म की सबसे ज्यादा संख्या 2001 में दर्ज की गई थी। अगर औसत उम्र में वृद्धि नहीं हुई होती तो 2030 के दशक में आबादी घटने लगती। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी इस बात पर प्रतिक्रिया जताई कि भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे गिर गई है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगभग 1.

3 हो गया है, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह अभी भी 2 से ज्यादा है। सान्याल ने चेतावनी दी कि भारत की डेमोग्राफिक चुनौती अब तेजी से बढ़ती आबादी की नहीं, बल्कि घटती फर्टिलिटी और बढ़ती औसत उम्र की है। उन्होंने कहा कि जब तक औसत उम्र में वृद्धि न होगी, तब तक आबादी 2055 तक लगभग 1.6 अरब तक पहुंचकर फिर घटने लगेगी। पिछले दशक में कुल फर्टिलिटी रेट 2.3 से घटकर 1.9 हो गया है। देश में सालाना जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 2001 में लगभग 2.9 करोड़ थी, जो 2024 में अनुमानित 2.3 करोड़ हो गया है। भारत की आबादी कुछ समय तक बढ़ती रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे घटने का संकेत मिल रहा है। यह बदलाव आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्रभावित करेगा

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