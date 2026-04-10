भारत-स्वीडन संबंधों में नई ऊंचाइयां: द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति

भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, और तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है।
नई दिल्ली: भारत और स्वीडन ने द्विपक्षीय संबंध ों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई दिल्ली में आठवें भारत - स्वीडन विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का आयोजन किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता में भारत आए स्वीडन के विदेश मंत्री डैग हार्टलियस और भारत के विदेश सचिव सीबी जॉर्ज शामिल थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। भारत और स्वीडन के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हैं और स्वीडन यूरोप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार
के रूप में कार्य करता है।\विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की और उन्हें और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस चर्चा में राजनीतिक संपर्कों को बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार, निवेश, रक्षा-सुरक्षा सहयोग, नवाचार, सतत विकास और लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि दोनों देशों ने हाल ही में हुए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भी विचार-विमर्श किया, जो आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह समझौता भारत और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा हितों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। स्वीडन के विदेश मंत्री डगलस ने इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की थी।\भारत और स्वीडन के बीच संबंध 1947 में भारत की स्वतंत्रता को स्वीडन द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद से ही मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने 1949 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत का स्टॉकहोम में एक दूतावास है, जबकि स्वीडन का नई दिल्ली में एक दूतावास और चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में मानद वाणिज्य दूतावास हैं। स्वीडन में लगभग 10,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। 1957 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वीडन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वीडन की यात्रा की है। अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में, इसरो के शुक्र मिशन में स्वीडन की भागीदारी और चंद्रयान-I मिशन में पूर्व सहयोग भी शामिल है। स्वीडन ने भारत को अत्याधुनिक हथियार प्रदान किए हैं, जिनमें कार्ल-गुस्ताफ M4 रिकॉइललेस राइफल और AT4 एंटी-आर्मर वेपन शामिल हैं। ये कंधे पर रखकर दागे जाने वाले हथियार हैं जो बंकरों और टैंकों को नष्ट करने में सक्षम हैं। भारतीय सेना इनका उपयोग 1976 से कर रही है। अब, ये हथियार 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत में ही बनाए जा रहे हैं। स्वीडिश कंपनी साब (Saab) ने भारत को कार्ल-गुस्ताफ M4 हथियार दिए हैं जो 1.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। AT4 एंटी-आर्मर वेपन एक हल्का, सिंगल-शॉट हथियार है जिसे विशेष रूप से शहरी युद्ध, बंकरों और इमारतों के भीतर से फायर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत और स्वीडन हथियारों के क्षेत्र में पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण पर भी चर्चा कर रहे हैं, स्वीडन वर्तमान में लगभग 75% तकनीकी हस्तांतरण कर रहा है।\स्वीडन और भारत ने रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी सहयोग किया है, जिसमें स्वीडिश रक्षा कंपनी SAAB जैसी कई कंपनियों ने भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश किया है। रक्षा सहयोग पर 9वां संयुक्त कार्य समूह 2023 में आयोजित किया गया था। SAAB ने हरियाणा में कार्ल-गुस्ताफ कंधे से दागे जाने वाले हथियारों के लिए एक विनिर्माण फैक्ट्री स्थापित की है, जिसमें 2024 से उत्पादन शुरू हो गया है। भारत बोफोर्स तोपों (FH77B 155mm howitzer) का प्रमुख खरीदार रहा है। इन तोपों का इस्तेमाल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था। इन तोपों को 1986 में खरीदा गया था। इन तोपों ने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना के बंकरों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत को जीत मिली
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