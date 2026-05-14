विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणामों के माध्यम से भारतीय राजनीति में आ रहे बदलावों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनआक्रोश और क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीय पहचान के संघर्ष का विस्तृत विवरण।

भारतीय लोकतांत्रिक परिदृश्य में हालिया समय में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद अब सत्ता की नई समीकरणें स्पष्ट हो गई हैं। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहाँ प्रचंड बहुमत वाली सरकारों ने अपनी कमान संभाल ली है, वहीं पुडुचेरी में चुनाव पूर्व गठबंधन वाली राजग सरकार ने अपने कामकाज की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु, जो लंबे समय से त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थितियों या सीमित विकल्पों से जूझ रहा था, वहां भी विजय के नेतृत्व में एक नई सरकार का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही केरल में भी मुख्यमंत्री का चयन संपन्न हो गया है, जिससे दक्षिण और उत्तर-पूर्व भारत की राजनीतिक दिशा स्पष्ट हो गई है। यदि चुनाव परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो असम, केरल और पुडुचेरी के नतीजे काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप ही रहे। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की करारी हार ने यह साबित कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। कांग्रेस वहां इस कदर साफ हुई जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के भीषण सैलाब में रेत से बने छोटे-छोटे द्वीप बह जाते हैं। कांग्रेस अब केवल निचले असम की मुस्लिम बहुल सीटों तक सीमित रह गई है, जबकि उत्तर असम के असमिया बहुल जिलों में पार्टी का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। यह परिणाम अपेक्षित था क्योंकि जनता ने न केवल भाजपा सरकार के विकास कार्यों को स्वीकार किया, बल्कि पार्टी द्वारा असमिया अस्मिता और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दिखाई गई गंभीरता को भी सराहा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की व्यक्तिगत लोकप्रियता ने भी इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपक्ष की इस दयनीय स्थिति पर एक बौद्धिक टिप्पणी भी सटीक बैठती है कि टूटी हुई नौका में अब कोई सवार होना नहीं चाहता। केरल के चुनावी नतीजों में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि यहाँ सत्ता परिवर्तन दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुआ है। आमतौर पर केरल में हर पांच साल बाद वामपंथी नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ के बीच सत्ता का आदान-प्रदान होता रहता है। इस बार यूडीएफ ने कोझीकोड़, तिरुअनंतपुरम और कोल्लम जैसे उन गढ़ों को भी ध्वस्त कर दिया जो लंबे समय से वामपंथ के मजबूत केंद्र माने जाते थे। मुस्लिम लीग के साथ किए गए रणनीतिक गठबंधन ने कांग्रेस को उत्तरी केरल में जबरदस्त मजबूती प्रदान की, जिससे लगभग छह प्रतिशत अतिरिक्त मतों का लाभ मिला। हालांकि, यह परिणाम पूरी तरह अनपेक्षित नहीं था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यूडीएफ ने 20 में से 18 सीटें जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। इसी तरह पुडुचेरी के परिणामों ने भी पुरानी परंपरा का पालन किया, जहाँ केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण जनता का झुकाव स्वाभाविक रूप से उस गठबंधन की ओर रहता है जो केंद्र में सत्तासीन होता है। सबसे अधिक चर्चा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के परिणामों की हो रही है। तमिलनाडु के नतीजे ऐतिहासिक हैं क्योंकि पिछले 50 वर्षों से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच घूम रही सत्ता के चक्र पर विराम लग गया है। सत्ताधारी द्रमुक को मिला गहरा झटका यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह वास्तव में एक व्यापक राजनीतिक परिवर्तन है या फिर यह केवल एक नए चेहरे के प्रति आकर्षण है। राजनीति में एक सिने स्टार के रूप में विजय का उदय तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल के नतीजों ने सबसे अधिक प्रभाव डाला है। बंगाल में लंबे समय बाद ऐसे चुनाव हुए जो पूरी तरह हिंसा मुक्त रहे। चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए कड़े कदमों और सख्त निगरानी ने एक भयमुक्त वातावरण तैयार किया, जिससे आम मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की। रिकॉर्ड मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार और भय के दम पर खड़ी की गई सत्ता को जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया। बंगाल के मतदाताओं ने उन बुद्धिजीवियों की बातों को खारिज कर दिया जिन्होंने क्षेत्रीयता और संस्कृति के नाम पर श्रेष्ठता का दावा किया था। बंगाली मतदाताओं ने क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर अपनी भारतीयता को महत्व दिया। पीएमश्री और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विरोध करना अब जनता की समझ से परे था। खस्ताहाल उद्योग, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के अभाव ने ममता सरकार के अस्मिता कार्ड को विफल कर दिया। इन सभी राज्यों के नतीजों के कुछ गहरे निहितार्थ भी हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा पार्टी पोषित भ्रष्टाचार रहा है। तमिलनाडु और बंगाल दोनों ही राज्यों में एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो गई थी जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार में शामिल करना एक संस्थागत प्रयास बन गया था। पश्चिम बंगाल में नौकरियों के बदले पैसे लेना या बिजली लाइन खिंचवाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को कट मनी देना एक आम बात हो गई थी। यहाँ तक कि गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली समब्याथि योजना की राशि में से भी स्थानीय कार्यकर्ताओं का हिस्सा तय था, जो बेहद शर्मनाक था। तमिलनाडु में भी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे दर्ज हुए, जिसने शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए। अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि अब हिंदू विरोध की राजनीति धीरे-धीरे सिमट रही है और जनता विकास, ईमानदारी और राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता दे रही है। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है जहाँ मतदाता अब केवल नारों के बजाय जमीनी हकीकत और सुशासन के आधार पर अपना निर्णय ले रहे हैं.

भारतीय लोकतांत्रिक परिदृश्य में हालिया समय में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद अब सत्ता की नई समीकरणें स्पष्ट हो गई हैं। असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहाँ प्रचंड बहुमत वाली सरकारों ने अपनी कमान संभाल ली है, वहीं पुडुचेरी में चुनाव पूर्व गठबंधन वाली राजग सरकार ने अपने कामकाज की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु, जो लंबे समय से त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थितियों या सीमित विकल्पों से जूझ रहा था, वहां भी विजय के नेतृत्व में एक नई सरकार का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही केरल में भी मुख्यमंत्री का चयन संपन्न हो गया है, जिससे दक्षिण और उत्तर-पूर्व भारत की राजनीतिक दिशा स्पष्ट हो गई है। यदि चुनाव परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो असम, केरल और पुडुचेरी के नतीजे काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप ही रहे। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की करारी हार ने यह साबित कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। कांग्रेस वहां इस कदर साफ हुई जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के भीषण सैलाब में रेत से बने छोटे-छोटे द्वीप बह जाते हैं। कांग्रेस अब केवल निचले असम की मुस्लिम बहुल सीटों तक सीमित रह गई है, जबकि उत्तर असम के असमिया बहुल जिलों में पार्टी का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। यह परिणाम अपेक्षित था क्योंकि जनता ने न केवल भाजपा सरकार के विकास कार्यों को स्वीकार किया, बल्कि पार्टी द्वारा असमिया अस्मिता और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दिखाई गई गंभीरता को भी सराहा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की व्यक्तिगत लोकप्रियता ने भी इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपक्ष की इस दयनीय स्थिति पर एक बौद्धिक टिप्पणी भी सटीक बैठती है कि टूटी हुई नौका में अब कोई सवार होना नहीं चाहता। केरल के चुनावी नतीजों में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि यहाँ सत्ता परिवर्तन दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुआ है। आमतौर पर केरल में हर पांच साल बाद वामपंथी नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ के बीच सत्ता का आदान-प्रदान होता रहता है। इस बार यूडीएफ ने कोझीकोड़, तिरुअनंतपुरम और कोल्लम जैसे उन गढ़ों को भी ध्वस्त कर दिया जो लंबे समय से वामपंथ के मजबूत केंद्र माने जाते थे। मुस्लिम लीग के साथ किए गए रणनीतिक गठबंधन ने कांग्रेस को उत्तरी केरल में जबरदस्त मजबूती प्रदान की, जिससे लगभग छह प्रतिशत अतिरिक्त मतों का लाभ मिला। हालांकि, यह परिणाम पूरी तरह अनपेक्षित नहीं था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यूडीएफ ने 20 में से 18 सीटें जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। इसी तरह पुडुचेरी के परिणामों ने भी पुरानी परंपरा का पालन किया, जहाँ केंद्रशासित प्रदेश होने के कारण जनता का झुकाव स्वाभाविक रूप से उस गठबंधन की ओर रहता है जो केंद्र में सत्तासीन होता है। सबसे अधिक चर्चा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के परिणामों की हो रही है। तमिलनाडु के नतीजे ऐतिहासिक हैं क्योंकि पिछले 50 वर्षों से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच घूम रही सत्ता के चक्र पर विराम लग गया है। सत्ताधारी द्रमुक को मिला गहरा झटका यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह वास्तव में एक व्यापक राजनीतिक परिवर्तन है या फिर यह केवल एक नए चेहरे के प्रति आकर्षण है। राजनीति में एक सिने स्टार के रूप में विजय का उदय तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल के नतीजों ने सबसे अधिक प्रभाव डाला है। बंगाल में लंबे समय बाद ऐसे चुनाव हुए जो पूरी तरह हिंसा मुक्त रहे। चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए कड़े कदमों और सख्त निगरानी ने एक भयमुक्त वातावरण तैयार किया, जिससे आम मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की। रिकॉर्ड मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार और भय के दम पर खड़ी की गई सत्ता को जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया। बंगाल के मतदाताओं ने उन बुद्धिजीवियों की बातों को खारिज कर दिया जिन्होंने क्षेत्रीयता और संस्कृति के नाम पर श्रेष्ठता का दावा किया था। बंगाली मतदाताओं ने क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर अपनी भारतीयता को महत्व दिया। पीएमश्री और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विरोध करना अब जनता की समझ से परे था। खस्ताहाल उद्योग, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के अभाव ने ममता सरकार के अस्मिता कार्ड को विफल कर दिया। इन सभी राज्यों के नतीजों के कुछ गहरे निहितार्थ भी हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा पार्टी पोषित भ्रष्टाचार रहा है। तमिलनाडु और बंगाल दोनों ही राज्यों में एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो गई थी जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार में शामिल करना एक संस्थागत प्रयास बन गया था। पश्चिम बंगाल में नौकरियों के बदले पैसे लेना या बिजली लाइन खिंचवाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को कट मनी देना एक आम बात हो गई थी। यहाँ तक कि गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली समब्याथि योजना की राशि में से भी स्थानीय कार्यकर्ताओं का हिस्सा तय था, जो बेहद शर्मनाक था। तमिलनाडु में भी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे दर्ज हुए, जिसने शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए। अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि अब हिंदू विरोध की राजनीति धीरे-धीरे सिमट रही है और जनता विकास, ईमानदारी और राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता दे रही है। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है जहाँ मतदाता अब केवल नारों के बजाय जमीनी हकीकत और सुशासन के आधार पर अपना निर्णय ले रहे हैं





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