अवैध रूप से छिपकर रहने वाले प्रवासियों तथा सीमा पर ड्रोन तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर के प्रमुखत्व में छह‑सदस्यीय हाई‑लेवल समिति बनाई है, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में रिपोर्ट देकर सुरक्षा और जनसंख्या स्थिरता पर रणनीति तय करना है।
भारत सरकार ने हाल ही में अवैध घुसपैठ ियों और अनियमित जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक नई हाई‑लेवल समिति गठित की है। यह समिति रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर के प्रमुखत्व में, छह सदस्यों की है और एक वर्ष के भीतर अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को सौंपने का लक्ष्य रखा है। समाज में बढ़ती असुरक्षा के बावजूद, इस कदम का मकसद सीमापार से आने वाले आक्रमणों और अवैध प्रवासन को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। समिति के कार्यान्वयन के साथ ही, सीमा पर ड्रोन विरोधी प्रणाली और स्मार्ट फेंसिंग जैसी नई तकनीकी पहलें भी लागू की जा रही हैं। इसके अलावा, बीएसएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन को शामिल करते हुए एक चार‑पक्षीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है ताकि सीमा सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि सीमा के भीतर गृह मंत्रालय के विदेशी विभाग के जॉइंट सचिव और सूक्ष्म अध्ययन एवं रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित सचिव भी समिति का हिस्सा बनेंगे। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि अवैध रूप से यहाँ बसे हुए लोगों को पहचान कर उन्हें क्रमिक रूप से देश से बाहर निकाला जाए और साथ ही हमारे बुक-स्टैबिलिटी के लिए प्रचलित डेमोग्राफ़िक बदलावों का बारीकी से विश्लेषण कर उसकी समय पर रोकथाम के सुझाव प्रस्तावित किए जाएँ।वार्षिक कार्यान्वयन के बावजूद, सरकार ने इस समिति का कार्यकाल स्थिति के आधार पर छह महीने तक बढ़ाने की सुविधा भी रखी है। इस चौकटी का एक ठोस अंश यह है कि भारतीय सीमा पर आने वाले ड्रोन के द्वारा होने वाली नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए आने वाले आधुनिकीकरण प्रयास, जैसे कि एंटी‑ड्रोन सिस्टम की स्थापना और सीमा पर व्यापक फेंसिंग का कार्य, शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही, सीमा पर स्थित 180 चौकियों को पानी के पाइपलाइन से जोड़ने जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार के ऊपर भी कार्यवाही की जा रही है, जिससे कि सीमा कर्मियों के कामकाज की दक्षता बढ़े और उनके लिए सही परिवहन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।अतिरिक्त रूप से, सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने विशेष योजनाएँ लागू की हैं, जिनमें महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुसज्जित आवासीय परिसर और कार्यस्थल का निर्माण शामिल है। सीमा पर की गई यह समग्र पहल भारत के भू- राजनीति क स्थिरता और राजशाही नीतियों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अपने 15 अगस्त 2025 के आधिकारिक उद्घाटन के दौरान लाल किले के प्राचीर से, इस पहल का व्यापक वैचारिक समर्थन जारी रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के विज़िट के दौरान सांचू चौकी पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सीमा सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा, समिति के निर्णय राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अवैध प्रवासन नियंत्रण, सीमा पर ड्रोन तस्करी रोकथाम और बुनियादी अवसंरचना विकास के वैयक्तिक लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक नेटवर्क तैयार करने का कार्य भी योजना में सम्मिलित है। वर्णित योजनाएँ सीमावर्ती राज्यों - बिहार, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल - के साथ कथित सहयोग से मजबूती पाई हैं और अगले साल के सरकारी रिपोर्ट में विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत की जाने की आशा है.
भारत सरकार ने हाल ही में अवैध घुसपैठियों और अनियमित जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक नई हाई‑लेवल समिति गठित की है। यह समिति रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर के प्रमुखत्व में, छह सदस्यों की है और एक वर्ष के भीतर अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को सौंपने का लक्ष्य रखा है। समाज में बढ़ती असुरक्षा के बावजूद, इस कदम का मकसद सीमापार से आने वाले आक्रमणों और अवैध प्रवासन को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। समिति के कार्यान्वयन के साथ ही, सीमा पर ड्रोन विरोधी प्रणाली और स्मार्ट फेंसिंग जैसी नई तकनीकी पहलें भी लागू की जा रही हैं। इसके अलावा, बीएसएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन को शामिल करते हुए एक चार‑पक्षीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है ताकि सीमा सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि सीमा के भीतर गृह मंत्रालय के विदेशी विभाग के जॉइंट सचिव और सूक्ष्म अध्ययन एवं रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित सचिव भी समिति का हिस्सा बनेंगे। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि अवैध रूप से यहाँ बसे हुए लोगों को पहचान कर उन्हें क्रमिक रूप से देश से बाहर निकाला जाए और साथ ही हमारे बुक-स्टैबिलिटी के लिए प्रचलित डेमोग्राफ़िक बदलावों का बारीकी से विश्लेषण कर उसकी समय पर रोकथाम के सुझाव प्रस्तावित किए जाएँ।वार्षिक कार्यान्वयन के बावजूद, सरकार ने इस समिति का कार्यकाल स्थिति के आधार पर छह महीने तक बढ़ाने की सुविधा भी रखी है। इस चौकटी का एक ठोस अंश यह है कि भारतीय सीमा पर आने वाले ड्रोन के द्वारा होने वाली नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए आने वाले आधुनिकीकरण प्रयास, जैसे कि एंटी‑ड्रोन सिस्टम की स्थापना और सीमा पर व्यापक फेंसिंग का कार्य, शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही, सीमा पर स्थित 180 चौकियों को पानी के पाइपलाइन से जोड़ने जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुधार के ऊपर भी कार्यवाही की जा रही है, जिससे कि सीमा कर्मियों के कामकाज की दक्षता बढ़े और उनके लिए सही परिवहन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।अतिरिक्त रूप से, सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने विशेष योजनाएँ लागू की हैं, जिनमें महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुसज्जित आवासीय परिसर और कार्यस्थल का निर्माण शामिल है। सीमा पर की गई यह समग्र पहल भारत के भू-राजनीतिक स्थिरता और राजशाही नीतियों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अपने 15 अगस्त 2025 के आधिकारिक उद्घाटन के दौरान लाल किले के प्राचीर से, इस पहल का व्यापक वैचारिक समर्थन जारी रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के विज़िट के दौरान सांचू चौकी पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सीमा सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा, समिति के निर्णय राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अवैध प्रवासन नियंत्रण, सीमा पर ड्रोन तस्करी रोकथाम और बुनियादी अवसंरचना विकास के वैयक्तिक लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक नेटवर्क तैयार करने का कार्य भी योजना में सम्मिलित है। वर्णित योजनाएँ सीमावर्ती राज्यों - बिहार, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल - के साथ कथित सहयोग से मजबूती पाई हैं और अगले साल के सरकारी रिपोर्ट में विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत की जाने की आशा है
अवैध घुसपैठ हाई‑लेवल समिति डेमोग्राफिक बदलाव सीमा सुरक्षा ड्रोन तस्करी