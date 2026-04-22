भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में नया अध्याय: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का महत्वपूर्ण अमेरिका दौरा

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अमेरिका दौरे ने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई दी है। वाशिंगटन डीसी से लेकर हवाई तक, यह दौरा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का हालिया अमेरिका दौरा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा और सामरिक संबंधों का एक और प्रमाण है। वाशिंगटन डीसी में अपने आगामी आधिकारिक कार्यक्रमों से पहले, अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इंडिया हाउस में जनरल द्विवेदी की मेजबानी की। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर बढ़ते सैन्य संवाद को रेखांकित करती है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य न केवल रक्षा संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना है, बल्कि एक स्वतंत्र,
खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना भी है। यह रणनीतिक तालमेल दोनों देशों की व्यापक वैश्विक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ माना जा रहा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपनी यात्रा के शुरुआती चरण में, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हवाई के होनोलूलू में अमेरिकी सेना प्रशांत के कमांडिंग जनरल रोनाल्ड पी. क्लार्क और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। फोर्ट शैफ्टर में जनरल द्विवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सेना के प्रति अमेरिका के सम्मान को दर्शाता है। इस दौरान, दोनों सैन्य नेतृत्व ने रक्षा सहयोग को नई गति देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ओआहू द्वीप के अपने दौरे के दौरान, जनरल द्विवेदी ने अमेरिकी सेना की प्रशिक्षण प्रणालियों और बहु-क्षेत्रीय परिचालन तत्परता का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। यह अनुभव भारतीय सेना की भविष्य की रणनीतियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस सैन्य कूटनीति के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भी अमेरिका का आधिकारिक दौरा किया था। पेंटागन में अमेरिकी वायुसेना के नेतृत्व के साथ हुई वार्ता में अंतर-संचालनीयता और क्षेत्रीय प्रतिरोध को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ उनकी साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए केंद्रीय है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन लगातार हो रहे दौरों से न केवल रक्षा उपकरणों के आदान-प्रदान में तेजी आएगी, बल्कि संयुक्त सैन्य अभ्यासों और तकनीकी सहयोग में भी अभूतपूर्व प्रगति होगी। यह बढ़ता हुआ तालमेल न केवल दोनों देशों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक परिदृश्य पर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार करेगा। भारत और अमेरिका का यह बढ़ता सहयोग आने वाले समय में विश्व राजनीति और विशेषकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा
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