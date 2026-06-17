भारत-अफगानिस्तान दूसरा वनडे: सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, श्रेयस के 3000 रन पूरे करने की संभावना

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे आज लखनऊ में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने उतरेगी, जबकि श्रेयस अय्यर 3000 वनडे रन पूरे करने से 11 रन दूर हैं। मौसम साफ रहेगा और पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है और आज जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम के लिए यह मौका होगा कि वह घरेलू दर्शकों के सामने अपनी दबदबा बनाए रखे। अफगानिस्तान की टीम भी पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उम्मीद से लबरेज होगी और वह भारत के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के लिए बेताब होगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 4 जीते हैं और 1 मैच टाई रहा है। अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ अभी तक कोई जीत नहीं मिली है। पिछले मैच में धर्मशाला में बारिश के कारण मैच 25-25 ओवर का हुआ था, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में श्रेयस अय्यर अपने 3000 वनडे रन पूरे करने से सिर्फ 11 रन दूर हैं। वहीं, ईशान किशन को 1000 वनडे रन पूरे करने के लिए 33 रनों की जरूरत है, जबकि अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज 2000 वनडे रन पूरे करने से 10 रन दूर हैं। ये आंकड़े इस मैच को और रोचक बना देंगे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और गेंदबाजी में कुलदीप यादव का प्रदर्शन शानदार रहा है। रोहित ने पिछले कुछ मैचों में 727 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। कुलदीप ने 14 मैचों में 22 विकेट झटके हैं। डेब्यू मैच में गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट लेकर प्रभावित किया था। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल भी अपनी फॉर्म जारी रखना चाहेंगे। अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 430 रन बनाए हैं, लेकिन पहले वनडे में वह सिर्फ 1 रन ही बना सके थे। गेंदबाजी में अजमतुल्लाह उमरजई ने 7 मैचों में 14 विकेट लिए हैं, हालांकि पहले मैच में वह विकेट नहीं ले पाए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले मैच में शतक लगाया था, जो उनकी टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। लखनऊ में बुधवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। दोपहर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और रात में 33 डिग्री तक गिर जाएगा। इकाना स्टेडियम की पिच मिश्रित मिट्टी की है, जहां टॉस का कोई खास फायदा नहीं होगा। भारतीय टीम के स्पिन-बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने संकेत दिए कि बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव को तेज गेंदबाज की जगह शामिल किया जा सकता है। संभावित प्लेइंग इलेवन में शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव या हर्ष दुबे, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार शामिल हैं। अफगानिस्तान की टीम में इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर और जिया-उर-रहमान शामिल हो सकते हैं। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत सीरीज जीतने के लिए और अफगानिस्तान पहली जीत के लिए बेताब होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मैच देखने लायक होगा, जहां कई रिकॉर्ड बनने की संभावना है.

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