भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत: कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति बढ़ी और सुरक्षित रास्ते से आ रहा तेल

होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति के बावजूद भारत में एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति सामान्य है। सरकार ने कमर्शियल सिलिंडर वितरण बढ़ा दिया है और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते समुद्री व्यापारिक आवाजाही को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बीच भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। वर्तमान में एलपीजी सिलिंडर और विशेष रूप से कमर्शियल सिलिंडर की आपूर्ति व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने युद्धस्तर पर काम शुरू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई अब सामान्य स्थिति के 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इस आपूर्ति श्रृंखला को प्राथमिकता के

आधार पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे पहले रखा गया है। आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए इंडियन ऑयल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) के कार्यकारी निदेशकों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो राज्य सरकारों और प्रमुख औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर वितरण प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही, समाज के उन वर्गों और प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो अपनी आजीविका के लिए बाहर रह रहे हैं, पांच किलोग्राम वाले छोटू सिलिंडर की आपूर्ति में भारी वृद्धि की गई है। आंकड़ों के अनुसार, तीन अप्रैल के बाद से अब तक देश भर में एक लाख से अधिक छोटू सिलिंडर वितरित किए जा चुके हैं, ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके और उन्हें राहत प्रदान की जा सके। कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। गत 19 अप्रैल को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 1900 से अधिक स्थानों पर आकस्मिक छापेमारी की गई, ताकि एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे और आम जनता को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल के मामले में देश पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन का संकट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, विदेश मंत्रालय होर्मुज के क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। हाल ही में ईरान की ओर से भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ईरान के साथ संवाद जारी रखा है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिक और जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं। आगामी 22 अप्रैल को 97,422 टन कच्चा तेल लेकर देश गरिमा नामक जहाज मुंबई पोर्ट पर पहुंच रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि होर्मुज के रास्ते समुद्री आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। सरकार लगातार खाड़ी क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है ताकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सभी हितधारकों के साथ समन्वय करके सरकार इस कठिन समय में देश की आर्थिक और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है





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