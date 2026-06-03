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भारतीय कॉमेडियन यश भारद्वाज: मजाकिया वीडियो के बाद दुबई में 47 दिन हिरासत

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भारतीय कॉमेडियन यश भारद्वाज: मजाकिया वीडियो के बाद दुबई में 47 दिन हिरासत
यश भारद्वाजदुबाई हिरासतमजाकिया वीडियो
📆03-06-2026 07:17:00
📰AajTak
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भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन यश भारद्वाज का दावा है कि एक मजाकिया सोशल मीडिया वीडियो के कारण उन्हें दुबई में 47 दिन डिटेंशन सेंटर में बिताने पड़े। इस घटना ने अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया पर कानूनों की सख्ति पर बहस भड़काई है।

एक मजाकिया वीडियो ने भारतीय कॉमेडियन यश भारद्वाज की जिंदगी बदल दी। यश ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक रील के कारण उन्हें दुबई में 47 दिन डिटेंशन सेंटर में बिताने पड़े। यश ने बताया कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरे के रूप में देखा गया। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है और अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया कंटेंट और स्थानीय कानूनों पर नई बहस छेड़ दी है। यash के अनुसार, वे एक कॉमेडी शो के सिलसिले में दुबाई में मौजूद थे। इसी दौरान दुबाई पुलिस ने उन्हें मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा। शुरू में उन्होंना सोचा कि यह सामान्य पूछताछ होगी, लेकिन मामला गंभीर पड़ा। उन्होंन एक वीडियो रील पोस्ट की थी जिसमें google maps के कथित तौर पर सही तरीके से काम न करने और मध्य पूर्व में बढ़े तनाव को हल्के अंदाज में मजाक का ब्यौरा दिया था। उस समय क्षेत्र में अमेरिका और ईरान से जुड़ी घटनाओं के कारण माहौल संवेदनशील था। यश का कहना है कि उन्होंने इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीर दृष्टिकोण से लिया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरे के रूप में देखा गया और हिरासत में लिया गया। यश ने 47 दिन एक डिटेंशन सेंटर में बिताए। आखिरकार 5 मई को उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। इस दौरान अनिश्चितता, मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। भारत लौटने के बाद यश मुंबई में रह रहे हैं और धीरे-धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा मंच पर लौटना उनके लिए बड़ी राहत सी सीखी। मंच पर वो लिखते हैं कि अब यश जल्द ही बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां से उनके कॉमेडी करियर की शुरुआत हुई थी। वह अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते हैं। यह घटना यह भी याद दिलाती है कि अलग-अलग देशों में कानून और संवेदनशील मुद्दों के लिए नियम काफी सख्त हो सकते हैं और सोशल मीडिया पर किया गया एक मजाक भीअप्रत्याशित परिणाम ला सकता है। दुबई में ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। ईरान-इज्राइल जंग के दौरान दुबई के बारे में सही जानकारी शेयर करने पर भी कारवाई हुई। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई में एक ब्रिटिश पर्यटक समेत 20 लोगों पर UAE के सख्त साइबरक्राइम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों से जुड़े वीडियो और फुटेज रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किए। UAE अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सामग्री को शेयर, पब्लिश याउस पर टिप्पणी करना भी अपराध की श्रेणी में आ सकता है। (नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर बनाई गई है। aajtak.

in पोस्ट में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है।

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यश भारद्वाज दुबाई हिरासत मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया कानून UAE साख्त नियम

 

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