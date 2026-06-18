भारत में फ्लेक्स फ्यूल और इथेनॉल कन्फ्यूजन: क्या कार खरीदने से पहले जानना चाहिए?

भारतीय ऑटो बाजार में E20, E85 और E100 जैसे नए फ्यूल विकल्पों के कारण ग्राहकों में कन्फ्यूजन बढ़ रही है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 43% लोग नई कार खरीदने से मना कर रहे हैं। जानिए कि इस फ्यूल कन्फ्यूसन के पीछे क्या कारण हैं और किस फ्यूल को चुनना है।

गाड़ियों में दिलचस्पी रखने वाले जहाँ चार लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहीं E20 ... इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल की चर्चा शुरू हो जा रही है। हालिया सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा और अनिश्चितता के चलते तकरीबन 43% लोगों ने नई कार खरीदने से मना किया है। तो आइये समझते हैं कि, आखिर लोगों की इस दुविधा का क्या कारण है, आखिर फ्यूल पर यूं 'फुल' कन्फ्यूजन क्यों है?

पहले कार खरीदना आसान था। बजट देखिए, मॉडल चुनिए और जरूरी फाइनेंशियल प्रोसेस पूरा कर चाबी लेकर कार घर ले आ जाइए। लेकिन अब कहानी बदल गई है। कार खरीदने निकलिए और किसी शोरूम में जाकर पूछ लीजिए कि कौन-सी गाड़ी लें। जवाब में सेल्समैन शायद कार से ज्यादा फ्यूल का ज्ञान देने लगे। पेट्रोल महंगा है, डीजल का भविष्य अधर में है, CNG की कीमतें चढ़ रही हैं, EV में रेंज की चिंता है और हाइब्रिड को नीति निर्माताओं ने मानो साइड सीट पर बैठा रखा है। ऐसा लगता है जैसे ग्राहक कार खरीदने नहीं, बल्कि फ्यूल का गणित समझने निकला है। लेकिन मजे की बात ये है कि इस सवाल का जवाब सरकार, कंपनियों और विशेषज्ञों के पास भी एक जैसा नहीं है। अब तक कार खरीदने का मतलब सिर्फ यह तय करना होता था कि बजट कितना है और कार किस तरह की लेनी है, हैचबैक, सेडान या एसयूवी। लेकिन 2026 का भारतीय ऑटो बाजार पूरी तरह बदल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कार का रंग या फीचर्स नहीं, बल्कि उसका फ्यूल है। पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, EV या फिर फ्लेक्स-फ्यूल। विकल्प इतने ज्यादा हैं कि आम खरीदार कन्फ्यूजन में है। Flex Fuel से घटेगा माइलेज!

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जानिए सच्चाई। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी के अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग फायदे और नुकसान भी बताए जा रहे हैं। लेकिन ग्राहक के सामने आज भी कोई एक साफ रास्ता नहीं है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग नई कार खरीदने का फैसला टाल रहे हैं। लोकल सर्किल की हालिया सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा और अनिश्चितता के चलते तकरीबन 43% लोगों ने नई कार खरीदने से मना किया है। तो आइये समझते हैं कि, आखिर लोगों की इस दुविधा का क्या कारण है, आखिर फ्यूल पर यूं 'फुल' कन्फ्यूजन क्यों है?

आज भी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें पेट्रोल इंजन वाली हैं। इनकी कीमत अपेक्षाकृत कम होती है और मेंटनेंस भी आसान और किफायती माना जाता है। लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतें ग्राहकों को परेशान कर रही हैं। दूसरी ओर E20 और भविष्य में E30 जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आज खरीदी गई कार आने वाले सालों में नए फ्यूल मानकों के लिए कितनी तैयार होगी। ऑटो कंपनियां भरोसा दिला रही हैं, लेकिन ग्राहकों के मन में शंकाएं बनी हुई हैं। हाल ही में सरकार ने देश में E85 फ्यूल को लॉन्च किया है। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने ऐलान किया है कि, देश में E100 यानी शत प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए जरूरी फाइलों पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। यानी आने वाले समय में E100 फ्यूल का भी रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने अगले डेढ़ से दो महीनों में देश में कुछ नई फ्लेक्स-फ्यूल कारों के आने का भी जिक्र किया है। एक आम खरीदार इस उधेड़बुन में फंसा है कि, मोटी EMI के लिए वो तैयारी कर भी ले तो क्या उसकी कार को कितने सालों तक सही फ्यूल मिलता रहेगी। सरकार का कहना है कि, भारत ने तय समय से पहले ही E20 फ्यूल का टार्गेट पूरा कर लिया है। लेकिन आम लोगों की समस्या समय के साथ और भी बढ़ती गई है। गाड़ियों में दिलचस्पी रखने वाले जहाँ चार लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहीं E20...

इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल की चर्चा शुरू हो जा रही है। इन चर्चाओं में एक बात सबसे कॉमन है और वो E20 फ्यूल से वाहनों के होने वाले नुकसान। सोशल मीडिया ऐसे शिकायती वीडियो, पोस्ट और तस्वीरों से पटा पड़ा है, जहां लोग कह रहे हैं कि, पिछले कुछ सालों या महीनों में उनके वाहनों का माइलेज गिरा है और मेंटनेंस कॉस्ट बढ़ा है। सरकार भी इससे पूरी तरह इनकार नहीं कर रही है। आपको याद दिला दें कि, पिछले साल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर अपने एक बयान में कहा था कि, "रेगुलर पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण, माइलेज में मामूली कमी आती है। जो E10 के लिए डिज़ाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए चार पहिया वाहनों के लिए अनुमानित 1-2%, और अन्य वाहनों के लिए लगभग 3-6% है।" सरकार लगातार इस बात को कहती रही है कि, E20 फ्यूल से पुराने वाहनों के कंपोनेंट को कोई समस्या नहीं है। यदि ऐसा है तो वाहन निर्माता कंपनियां इसके उपाय ढूंढ़ने में क्यों व्यस्त हैं। देश की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने इसी साल फरवरी में E20 कन्वर्जन किट बाजार में उतारा है। जो पुराने BS3 और BS4 बाइक्स में प्रयोग किया जाता है। इससे पुराने वाहनों में नए E20 फ्यूल के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस कन्वर्जन किट की कीमत तकरीबन 1,700 रुपये है। कुछ साल पहले तक लंबी दूरी तय करने वालों की पहली पसंद डीजल कारें थीं। शानदार माइलेज और मजबूत टॉर्क के कारण इनकी मांग काफी थी। लेकिन BS6 नियमों, बढ़ते इमिशन नॉर्म्स और कई शहरों में डीजल वाहनों को लेकर सख्त रवैये ने ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नई डीजल कारें पहले से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं और उनके मेंटनेंस खर्च भी बढ़ गए हैं। आलम ये है कि, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2020 से डीजल कारें ही बनानी बंद कर दी। ऐसे में देश का एक बड़ा तबगा जो मारुति की किफायती कारें खरीदना चाहता है उसके लिए डीजल का विकल्प ही नहीं है





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