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भारतीय नौसेना कोलकाता में तीन स्वदेशी युद्धपोतों का बेड़ा जोड़ेगी

रक्षा News

भारतीय नौसेना कोलकाता में तीन स्वदेशी युद्धपोतों का बेड़ा जोड़ेगी
भारतीय नौसेनास्वदेशी युद्धपोतआत्मनिर्भर भारत
📆17-06-2026 09:30:00
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भारतीय नौसेना 21 जून को कोलकाता में एक साथ तीन एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करेगी। ये युद्धपोत नौसेना की ताकत को बढ़ाएंगे, जिसमें स्टील्थ फ्रिगेट, तटीय सुरक्षा और समुद्री सर्वे शामिल हैं। ये कदम 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान और डिफेंस इंडिगेनाइजेशन की दिशा में एक बड़ी सफलता है। इसमें 'आईएनएस दूनागिरी', 'आईएनएस अग्रय' और 'आईएनएस संशोधक' शामिल हैं। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान होगा। ये तीनों युद्धपोत पूरी तरह से भारत में ही निर्मित किए गए हैं और उनकी तैनाती नौसेना की क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाएगी।

भारतीय नौसेना ने 21 जून को कोलकाता में एक ऐतिहासिक नामकरण अनुष्ठान का आयोजन करने की तैयारियों को शुरू कर दिया है। यह दिन हमलों के लिए तैयार एक बेड़े के तीन एडवांस स्वदेशी युद्धपोत ों को एक साथ सेना में शामिल करने का होगा, जो देश के समुद्री इतिहास में एक बेहद दुर्लभ या शायद अद्वितीय मौका होगा। फ्रंटलाइन के इन तीन नौसैनिक प्लेटफार्मों का एक साथ देश की सेवा में समर्पण किसी भी नौसेना के लिए गर्व की बात होगी। इस विशेष कार्यक्रम में शामिल युद्धपोतों में पहला एक बहुत ही तकनीकी स्टील्थ फ्रिगेट है जो ' प्रोजेक्ट-17A ' के तहत बनाया गया है, जो दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करने में माहिर है और खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा। दूसरा एक उन्नत तटीय सु रक्षा युद्धपोत है जो भारत की तटीय और पनडुब्बी रोधी क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा, तथा तीसरा एक उन्नत समुद्री सर्वे पोत है जो गहरे समुद्र में मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और व्यापक निगरानी के कामों में मदद करेगा। तीनों युद्धपोत नाम, क्षमताएं, और उनके निर्माण हर तरह से भारत में ही किया गया है, यह केंद्रीय सरकार के ' आत्मनिर्भर भारत ' और 'डिफेंस इंडिगेनाइजेशन' के मुख्य उद्देश्यों का सारना सिद्ध करते हैं। ये डिफेंस उत्पादन में देश की बड़ी सफलता के प्रतीक हैं। ये युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य और रणनीतिक स्थिति को नए स्तर पर मजबूत करेंगे। अधिकांश जानकारी के अनुसार यह ऐतिहासिक समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान ही आयोजित किया जा सकता है.

भारतीय नौसेना ने 21 जून को कोलकाता में एक ऐतिहासिक नामकरण अनुष्ठान का आयोजन करने की तैयारियों को शुरू कर दिया है। यह दिन हमलों के लिए तैयार एक बेड़े के तीन एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को एक साथ सेना में शामिल करने का होगा, जो देश के समुद्री इतिहास में एक बेहद दुर्लभ या शायद अद्वितीय मौका होगा। फ्रंटलाइन के इन तीन नौसैनिक प्लेटफार्मों का एक साथ देश की सेवा में समर्पण किसी भी नौसेना के लिए गर्व की बात होगी। इस विशेष कार्यक्रम में शामिल युद्धपोतों में पहला एक बहुत ही तकनीकी स्टील्थ फ्रिगेट है जो 'प्रोजेक्ट-17A' के तहत बनाया गया है, जो दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करने में माहिर है और खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होगा। दूसरा एक उन्नत तटीय सुरक्षा युद्धपोत है जो भारत की तटीय और पनडुब्बी रोधी क्षमता को जबरदस्त मजबूती देगा, तथा तीसरा एक उन्नत समुद्री सर्वे पोत है जो गहरे समुद्र में मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और व्यापक निगरानी के कामों में मदद करेगा। तीनों युद्धपोत नाम, क्षमताएं, और उनके निर्माण हर तरह से भारत में ही किया गया है, यह केंद्रीय सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिफेंस इंडिगेनाइजेशन' के मुख्य उद्देश्यों का सारना सिद्ध करते हैं। ये डिफेंस उत्पादन में देश की बड़ी सफलता के प्रतीक हैं। ये युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य और रणनीतिक स्थिति को नए स्तर पर मजबूत करेंगे। अधिकांश जानकारी के अनुसार यह ऐतिहासिक समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान ही आयोजित किया जा सकता है

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भारतीय नौसेना स्वदेशी युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट-17A स्टील्थ फ्रिगेट तटीय सुरक्षा समुद्री सर्वे

 

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