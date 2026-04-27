भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बना

भारत ने अपने रक्षा बजट में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पांच देशों में स्थान बनाया। एसआईपीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सैन्य व्यय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली: भारत ने अपने रक्षा बजट में 8.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए वैश्विक सैन्य व्यय के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ( एसआईपीआरआई ) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है। यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च में हो रही व्यापक वृद्धि के बीच आई है, जहां कुल व्यय पिछले वर्ष रिकॉर्ड 2.

89 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का सैन्य व्यय 2025 में 92.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे इस सूची में पांचवें स्थान पर रखता है। एसआईपीआरआई की वार्षिक रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष को क्षेत्रीय सैन्य व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण बताया गया है। यह संघर्ष, जिसमें लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग शामिल था, ने भारत को अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, भारत ने अपने सैन्य खर्च में वृद्धि की, जबकि पाकिस्तान को भी अपना खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.9 बिलियन डॉलर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को जटिल बना दिया। यह वृद्धि न केवल तात्कालिक सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थी, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों से निपटने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी थी। भारत का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पांच देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके बाद चीन, रूस, जर्मनी और भारत का स्थान आता है। इन पांच देशों का संयुक्त व्यय वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 58 प्रतिशत है, जो 1.686 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। अमेरिका के सैन्य खर्च में मामूली गिरावट आई है, जबकि यूरोप में 14 प्रतिशत और एशिया और ओशिनिया में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एशिया में कुल सैन्य व्यय बढ़कर 681 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें चीन ने 336 अरब डॉलर के बजट के साथ दूसरा सबसे बड़ा व्ययकर्ता होने का स्थान बरकरार रखा है। चीन ने लगातार 31वें वर्ष अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है, जो 7.4 प्रतिशत है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हालिया अभियानों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। पाकिस्तान का सैन्य खर्च भी 2025 में 11 प्रतिशत बढ़कर 11.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसका मुख्य कारण भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद चीन से विमानों और मिसाइलों के नए ऑर्डर और पहले से चल रहे खरीद अनुबंधों का भुगतान है। वैश्विक सैन्य खर्च में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण यूरोप में रक्षा व्यय में भारी वृद्धि है। यह वृद्धि पूर्वी यूरोप में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण हुई है। भारत की सैन्य व्यय में वृद्धि न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को भी दर्शाता है। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वृद्धि भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। एसआईपीआरआई की रिपोर्ट वैश्विक सैन्य खर्च के रुझानों पर एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और देशों को अपनी रक्षा नीतियों और रणनीतियों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। भारत का सैन्य व्यय में वृद्धि एक जटिल मुद्दा है, जिसके कई पहलू हैं। यह वृद्धि क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, भारत को अपनी रक्षा नीतियों को सावधानीपूर्वक तैयार करने और अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है





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