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भारत ने राजनयिक रात्रिभोज में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को किया मजबूत, सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री भी रहे शामिल

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भारत ने राजनयिक रात्रिभोज में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को किया मजबूत, सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री भी रहे शामिल
भारतकूटनीतिराजदूत
📆07-04-2026 23:28:00
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नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष रात्रिभोज में, भारत ने विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री और ITLOS के लिए भारत के उम्मीदवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे भारत की कूटनीतिक सक्रियता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और मजबूती मिली।

नई दिल्ली: भारत की सक्रिय कूटनीति क पहलों के तहत, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने राजधानी में तैनात विभिन्न देशों के राजदूत ों के सम्मान में एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। इस उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां वैश्विक सहयोग, आपसी संवाद और द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। यह कार्यक्रम भारत की कूटनीति क सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, जो विभिन्न देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने और वैश्विक मंच पर भारत की

भूमिका को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है।\इस अवसर पर, सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री, डॉ. डेंजिल डगलस भी मौजूद थे, जो इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा को भारत और सेंट किट्स एंड नेविस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए लिखा, 'सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में रेजिडेंट राजदूतों के लिए एक रात्रिभोज का आयोजन किया, जिसमें सेंट किट्स और नेविस के विदेश मंत्री डॉ. डेंजिल डगलस भी शामिल हुए। डॉ. डगलस वर्तमान में नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर हैं।'\इस राजनयिक सभा में एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) में न्यायाधीश पद (कार्यकाल 2026–35) के लिए भारत के उम्मीदवार प्रो. बिमल एन. पटेल की रही। प्रो. पटेल ने इस मंच से राजनयिकों को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून, वैश्विक सहयोग और सतत विकास के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और दुनिया में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आयोजन भारत की कूटनीतिक सक्रियता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न देशों के साथ आपसी समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में शामिल हुए राजदूतों और प्रतिनिधियों ने भारत की कूटनीति की प्रशंसा की और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस आयोजन का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था, जो भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ हैं। यह आयोजन भारत की कूटनीतिक क्षमता और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका का एक स्पष्ट संकेत था

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भारत कूटनीति राजदूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सेंट किट्स एंड नेविस

 

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