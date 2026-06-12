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भारतीय शूटिंग कोच और पूर्व एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन

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भारतीय शूटिंग कोच और पूर्व एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन
जसपाल राणाशूटिंगमनु भाकर
📆12-06-2026 05:20:00
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पुस्तकीय शूटर और प्रसिद्ध कोच जसपाल राणा की दुखद मृत्यु का आरवास। जसपाल राणा ने भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने खुद गोल्ड मेडल जीते और दूसरों को कोचिंग के माध्यम से मार्गदर्शन किया। मनु भाकर जैसी प्रतिभाओं के साथ उनका जुड़ाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

भारतीय शूटिंग कोच और पूर्व एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है. इस दुखद घटना से खेल जगत में शोक की लहर छा गई है.

शुक्रवार की सुबह उन्होंने दिल्ली के साकेत में एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. उन्होंने 50 साल की उम्र से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया. जसपाल राणा ने भारत की कई प्रतिभाओं को शूटिंग के क्षेत्र में उड़ान भरने का हुनर दिया था. उन्होंने खुद वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे और उनकी यही प्रतिभा को युवा खिलाड़ियों को कोचिंग के माध्यम से सौंप दिया गया.

उनकी मृत्यु का कराण हार्ट अटैक होने की आशंका है. जसपाल राणा का परिवार खेलों से लंबे समय से जुड़ा हुआ है. उनके पिता नारायण सिंह राणा एक पूर्व सेना अधिकारी और 1971 के युद्ध के दिग्गज थे, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में उतरकर उत्तराखंड के पहले खेल मंत्री बने. उन्होंने अपने बेटे जसपाल राणा को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया था.

जसपाल राणा की बहन सुषमा सिंह भारत सरकार के मंत्री रजनाथ सिंह की बहू हैं और उनकी बेटी देवांशी राणा भी एक बेहतरीन शूटर है, जिन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने पिता का नाम रोशन किया था. जसपाल राणा ने भारतीय महिला शूटर मनु भाकर की सफलता में अहम किरदार निभाया था. उन्होंने मनु को डबल ओलंपिक मेडलिस्ट बनने में सपोर्ट किया और उनके सफर में हर बारीकी सिखाई.

उनके प्रशिक्षण की बदौलत मनु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीते, जिससे वह भारत के इतिहास में एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनीं. जसपाल राणा को शूटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए युवा खिलाड़ियों के हृदय में सदैव खो जाएंगे

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जसपाल राणा शूटिंग मनु भाकर एशियन गेम्स ओलंपिक कोच भारतीय शूटर निधन

 

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