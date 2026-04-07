भारत ने सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निधन पर शोक व्यक्त किया

विदेश मंत्रालय ने सूरीनाम दूतावास का दौरा किया और पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत ने सूरीनाम के प्रति संवेदना व्यक्त की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में संतोखी के योगदान को याद किया।

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय की सचिव (दक्षिण) डॉ. नीना मल्होत्रा ने सूरीनाम के दूतावास का दौरा किया। वहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निधन पर भारत की ओर से गहरा शोक व्यक्त किया। डॉ.

मल्होत्रा ने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदनाएं प्रकट कीं और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। संतोखी के निधन को सूरीनाम के लिए एक बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान, देश ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें देखीं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सूरीनाम की पहचान को मजबूत किया। भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण अमेरिका के टापू देश, सूरीनाम, जिसे लघु भारत भी कहा जाता है, के भोजपुरी भाषी संतोखी का 30 मार्च को निधन हो गया था। वे 67 वर्ष के थे। संतोखी को भारतीय जड़ों से गहरा लगाव था और उन्होंने वैश्विक स्तर पर इसी के आधार पर अपनी पहचान बनाई थी। उनके कार्यकाल में, भारत-सूरीनाम संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा और संतोखी की भारत यात्रा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकातें, इस मजबूत होते रिश्ते का प्रमाण हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “मुझे उनके साथ हुई कई मुलाकातें अच्छी तरह याद हैं। सूरीनाम के लिए उनकी अथक सेवा और भारत-सूरीनाम के संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयास हमारी बातचीत में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। उन्हें भारतीय संस्कृति से खास लगाव था। जब उन्होंने संस्कृत में शपथ ली, तो उन्होंने कई लोगों का दिल जीत लिया।” पीएम मोदी ने सूरीनाम के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, “इस दुख की घड़ी में, मैं उनके परिवार और सूरीनाम के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता के साथ अपनी पिछली मुलाकातों की तस्वीरें भी साझा कीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति का सोमवार को अचानक निधन हो गया। देश की वर्तमान राष्ट्रपति जेनिफर सिमंस ने 67 वर्ष के संतोखी के निधन की पुष्टि की। संतोखी 2020 से 2025 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। वे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के नेता भी थे और इससे पहले देश में न्यायिक मंत्री का पद संभाल चुके थे।\पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निधन से सूरीनाम में गहरा शोक है, और भारत भी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। संतोखी एक कुशल राजनेता थे जिन्होंने अपने देश और भारत के बीच मजबूत रिश्ते बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव और संस्कृत में शपथ लेना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करता था। डॉ. नीना मल्होत्रा का सूरीनाम दूतावास का दौरा, भारत की संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण संकेत था। यह दिखाता है कि भारत, सूरीनाम के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। संतोखी के नेतृत्व में सूरीनाम ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे, जिससे देश का विकास हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान मजबूत हुई।\चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन न केवल सूरीनाम के लिए, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी क्षति है। उनके निधन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक बड़ा झटका लगा है। संतोखी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत और सूरीनाम के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन को बढ़ावा दिया। उनके कार्यकाल में, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग बढ़ा। उनकी विरासत, दोनों देशों के बीच संबंधों को भविष्य में भी मजबूत करने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। भारत सरकार और भारत के लोगों की संवेदनाएं उनके परिवार और सूरीनाम के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि दी। संतोखी की यादें हमेशा दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग के प्रतीक के रूप में बनी रहेंगी





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