भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। इस समझौते से दोनों देशों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते ( FTA ) पर हस्ताक्षर हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में यह समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, भारत ीय निर्यात कों को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी शुल्क के प्रवेश दिलाना और अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। यह समझौता उन बाधाओं को भी कम करेगा जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रभावित कर सकती हैं। मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है, जिसमें वे व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर सीमा शुल्क को समाप्त करने या काफी कम करने पर सहमत होते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर से पहले, पीयूष गोयल ने रविवार को बताया कि न्यूजीलैंड के साथ यह समझौता भारत ीय व्यवसायों, विशेष रूप से आगरा के चमड़ा निर्यात कों के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले सामान अब बिना किसी आयात शुल्क के बाजार में प्रवेश कर सकेंगे, जिससे आगरा के चमड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। गोयल ने यह भी उल्लेख किया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच मौजूदा 2.

4 अरब डॉलर के व्यापार को और बढ़ाएगा। अपनी यात्रा के दौरान, दोनों मंत्रियों ने आगरा में चमड़ा और खेल के सामान सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। भारत-न्यूजीलैंड FTA की बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, जिसमें नौ दौर की चर्चाएँ हुईं और 2015 में रोक दी गईं। मार्च 2025 में फिर से बातचीत शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप 22 दिसंबर 2025 को एक सफल समझौते की घोषणा हुई। इस समझौते में 20 अध्याय शामिल हैं, जो वस्तुओं का व्यापार, मूल के नियम, सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, व्यापार में आसानी, स्वच्छता और तकनीकी बाधाएं, व्यापार उपचार, विवाद समाधान और कानूनी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। भारत के लिए, यह समझौता विशेष रूप से फायदेमंद होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाने वाले भारतीय उत्पादों, जैसे कि कपड़ा, प्लास्टिक, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान, को बिना किसी शुल्क के बाजार में प्रवेश मिलेगा। न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क वर्तमान में केवल 2.3 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। सेवाओं के क्षेत्र में, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाएं, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, निर्माण और अन्य व्यावसायिक सेवाओं सहित कई उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में बाजार पहुंच हासिल की है। यह समझौता कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर भी पैदा करता है, जिससे वे अस्थायी रोजगार वीजा के माध्यम से तीन साल तक न्यूजीलैंड में रह और काम कर सकेंगे। वाइन और स्पिरिट जैसे भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलेगा, जबकि न्यूजीलैंड से आयात की जाने वाली वाइन पर रियायती शुल्क दरें लागू होंगी, जिन्हें 10 वर्षों में धीरे-धीरे कम किया जाएगा। न्यूजीलैंड को भारतीय बाजार तक व्यापक पहुंच मिलेगी, जिसमें कृषि उत्पादों पर भी रियायतें शामिल हैं। भारत ने सेब, कीवी फल, मानुका शहद और एल्ब्यूमिन जैसे उत्पादों पर शुल्क में रियायतें दी हैं, हालांकि ये फायदे कोटा सीमा और न्यूनतम आयात मूल्य की शर्तों के अधीन होंगे। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क में रियायतें नहीं दी गई हैं, जिनमें डेयरी उत्पाद, भेड़ के मांस के अलावा अन्य पशु उत्पाद, और प्याज, चना, मटर, मक्का और बादाम जैसे वनस्पति उत्पाद शामिल हैं





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