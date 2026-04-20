भारत की रक्षा कूटनीति और वैश्विक व्यापारिक भागीदारी: प्रमुख घटनाक्रमों का विश्लेषण

भारत की रक्षा मंत्री की जर्मनी यात्रा, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता, हैंडलूम पहल, एनएसए डोभाल का सऊदी दौरा और रूस के साथ रक्षा समझौते जैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विस्तृत विश्लेषण।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जर्मनी रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। अपनी यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें सैन्य सहयोग, साइबर सुरक्षा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विशेष रूप से, प्रोजेक्ट-75 (AI) के अंतर्गत 10 अरब डॉलर के संभावित सबमरीन सौदे पर चर्चा
इस दौरे का केंद्र बिंदु हो सकती है। इसके अलावा, औद्योगिक सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में समन्वय के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने की भी प्रबल संभावना है। यह यात्रा भारत-जर्मनी के बीच लंबे समय से चले आ रहे बहुआयामी संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी। आर्थिक मोर्चे पर, भारत और अमेरिका के बीच 20 अप्रैल से द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण के तहत ट्रेड वार्ता का नया दौर शुरू हो रहा है। इस वार्ता में टैरिफ दरों में कटौती, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, और निवेश के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत विशेष रूप से सोयाबीन तेल, ड्राई फ्रूट्स और वाइन पर टैरिफ कम करने की दिशा में चर्चा कर सकता है। वहीं, संस्कृति और टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, टेक्सटाइल मंत्रालय ने 'विश्व सूत्र - विश्व के लिए भारत की बुनाई' नामक पहल शुरू की है। ओडिशा में आयोजित फेमिना मिस इंडिया के मंच से लॉन्च की गई यह पहल पीएम मोदी के 5F विजन—फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन से फॉरेन तक—को साकार करने में मदद करेगी। इसमें 30 से अधिक राज्यों की हैंडलूम कला को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा और कूटनीति के स्तर पर भी भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की हालिया सऊदी अरब यात्रा, वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर भारत की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रियाद में उन्होंने ऊर्जा और सुरक्षा से संबंधित उच्चस्तरीय वार्ताएं कीं। इसके समानांतर, रूस के साथ 'रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट' (RELOS) समझौता लागू होना भारत की रक्षा तैयारी में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस समझौते से दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य बेस और लॉजिस्टिक सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, जिससे शांति के समय संयुक्त अभ्यास और सैन्य तालमेल बेहतर होगा। यह समझौता किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही, लद्दाख में देश का पहला शैलचित्र कंजर्वेशन पार्क बनाने की योजना और विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विकास गतिविधियाँ देश की बदलती तस्वीर को बयां करती हैं
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