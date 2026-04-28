भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता: ऐतिहासिक कदम, व्यापार और निवेश के नए अवसर

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।
नई दिल्ली, 28 अप्रैल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ( एफटीए ) को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह समझौता न केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा, बल्कि यह अनेक नए क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं खोलेगा। उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत से न्यूजीलैंड निर्यात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारत ीय निर्यात कों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और वे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे। यह समझौता भारत ीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगा। मंत्री पीयूष गोयल ने आगे विस्तार से बताया कि इस समझौते के माध्यम से न्यूजीलैंड का बाजार भारत के लिए लगभग 140 विभिन्न सेवा क्षेत्र ों में खुल गया है। इसका अर्थ है कि भारत ीय सेवा प्रदाता अब न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं अधिक आसानी से प्रदान कर सकेंगे, जिससे उन्हें नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, खेल, संस्कृति, कृषि उत्पादकता और तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमति हुई है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, जिससे नवाचार और विकास को गति मिलेगी। विशेष रूप से, बौद्धिक संपदा अधिकारों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, विशेष रूप से आयुष से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। आयुष चिकित्सा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हुए समझौते को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस समझौते के तहत, यदि भारत में निर्मित कोई दवा अमेरिका या यूरोप जैसे विकसित देशों में नियामक अनुमोदन प्राप्त कर लेती है, तो न्यूजीलैंड में उसे त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया (फास्ट ट्रैक) के माध्यम से मंजूरी मिल सकेगी। यह भारत ीय दवा कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश करने में लगने वाला समय और लागत कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, भारत ीय दवा कंपनियों की वैश्विक पहुंच और मजबूत होगी, और वे अधिक लोगों तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं पहुंचाने में सक्षम होंगी। इसके अलावा, इस व्यापक एफटीए का एक महत्वपूर्ण लाभ निवेश के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। पिछले 25 वर्षों में न्यूजीलैंड ने भारत में लगभग 70 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब अगले 15 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने की योजना है। यह निवेश भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा और व्यापार-उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि इस समझौते को न्यूजीलैंड की संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दल इसका समर्थन कर रहे हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो यह समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समझौता भारत के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अमृत काल में देश की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए एक जीत की स्थिति है, जो आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देगा.
नई दिल्ली, 28 अप्रैल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह समझौता न केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा, बल्कि यह अनेक नए क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं खोलेगा। उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत से न्यूजीलैंड निर्यात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और वे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे। यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगा। मंत्री पीयूष गोयल ने आगे विस्तार से बताया कि इस समझौते के माध्यम से न्यूजीलैंड का बाजार भारत के लिए लगभग 140 विभिन्न सेवा क्षेत्रों में खुल गया है। इसका अर्थ है कि भारतीय सेवा प्रदाता अब न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं अधिक आसानी से प्रदान कर सकेंगे, जिससे उन्हें नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, खेल, संस्कृति, कृषि उत्पादकता और तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमति हुई है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, जिससे नवाचार और विकास को गति मिलेगी। विशेष रूप से, बौद्धिक संपदा अधिकारों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, विशेष रूप से आयुष से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। आयुष चिकित्सा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हुए समझौते को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस समझौते के तहत, यदि भारत में निर्मित कोई दवा अमेरिका या यूरोप जैसे विकसित देशों में नियामक अनुमोदन प्राप्त कर लेती है, तो न्यूजीलैंड में उसे त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया (फास्ट ट्रैक) के माध्यम से मंजूरी मिल सकेगी। यह भारतीय दवा कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश करने में लगने वाला समय और लागत कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, भारतीय दवा कंपनियों की वैश्विक पहुंच और मजबूत होगी, और वे अधिक लोगों तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं पहुंचाने में सक्षम होंगी। इसके अलावा, इस व्यापक एफटीए का एक महत्वपूर्ण लाभ निवेश के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। पिछले 25 वर्षों में न्यूजीलैंड ने भारत में लगभग 70 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब अगले 15 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने की योजना है। यह निवेश भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा और व्यापार-उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि इस समझौते को न्यूजीलैंड की संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दल इसका समर्थन कर रहे हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो यह समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समझौता भारत के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अमृत काल में देश की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए एक जीत की स्थिति है, जो आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देगा
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