भारत का महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य: मुक्त व्यापार समझौतों का अधिकतम उपयोग करने की रणनीति

भारत सरकार ने निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए एक व्यापक एफटीए यूटलाइजेशन प्लान तैयार किया है, जिससे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी।
भारत सरकार वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बेहद गंभीर है। इस दिशा में सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य आने वाले कुछ वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है, जो लगभग 188 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अब वह एक विस्तृत एफटीए यूटलाइजेशन प्लान यानी मुक्त व्यापार समझौता उपयोग योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत ने विकसित देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उनका वास्तविक लाभ जमीन पर उतर सके और भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मिलने वाली छूट का पूरा फायदा मिले। साल 2021 से अब तक भारत ने अपनी व्यापारिक रणनीति में तेजी लाते हुए मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देशों और संगठनों के साथ समझौतों को अंतिम रूप दिया है। इन समझौतों के दायरे में कुल 38 देश आते हैं, जिनका संयुक्त वैश्विक आयात लगभग 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है। इन समझौतों के माध्यम से भारत के कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिना किसी शुल्क या बहुत कम शुल्क के प्रवेश करने का मौका मिला है। इनमें विशेष रूप से कृषि उत्पाद, कपड़ा और परिधान उद्योग, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और दवाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सक्रियता दिखाते हुए विभिन्न उद्योग संघों, व्यापारिक संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ सिलसिलेवार बैठकें की हैं। मंत्री का स्पष्ट मानना है कि भारतीय व्यवसायों को केवल घरेलू बाजार पर निर्भर रहने के बजाय इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों का लाभ उठाकर अपने निर्यात और घरेलू विनिर्माण को नई गति देनी चाहिए। हाल ही में मई महीने में हुई समीक्षा बैठकों में इन समझौतों की प्रगति का बारीकी से आकलन किया गया। विशेष रूप से कृषि और मत्स्य उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों, जैसे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया है, ताकि भारतीय खाद्य उत्पाद वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर खरे उतर सकें और बिना किसी रुकावट के विदेशों में बिक सकें। इस पूरी योजना को प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और अन्य संबंधित मंत्रालयों को महत्वपूर्ण भागीदार बनाया गया है। भारतीय दूतावासों की भूमिका अब केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अब व्यापारिक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करना होगा। दूतावासों का मुख्य कार्य आयात करने वाले देशों में एफटीए के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना, नए उभरते बाजार अवसरों की जानकारी जुटाना और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया को तेज करना है। वहीं दूसरी ओर, भारत के भीतर विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादन की मात्रा पर्याप्त हो और उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। व्यापार को आसान बनाने और प्रक्रियाओं को सरल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी निर्यात करना सरल हो सके। यदि आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा है। वर्ष 2024-25 में गुड्स और सर्विसेज का कुल निर्यात 825.
26 अरब डॉलर था, जो 2025-26 में बढ़कर 863.11 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जो लगभग 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मर्चेंडाइज निर्यात में भी वृद्धि देखी गई है, जो 437.70 अरब डॉलर से बढ़कर 441.78 अरब डॉलर हो गया है। वहीं सेवाओं के क्षेत्र में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है, जहाँ निर्यात 387.55 अरब डॉलर से बढ़कर 421.32 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो 8.71 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य अब दूर नहीं लगता। विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि भारतीय व्यवसायी मुक्त व्यापार समझौतों को देखने का अपना नजरिया बदलें। विश्व व्यापार संगठन के पूर्व निदेशक शिशिर प्रियदर्शी के अनुसार, एफटीए को केवल शुल्क कटौती या टैरिफ कम करने के एक माध्यम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। असल में, इन समझौतों का असली महत्व भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी ग्लोबल वैल्यू चेन में एकीकृत करने में है। इससे न केवल आपूर्ति श्रृंखला में विविधता आएगी, बल्कि खंडित होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत खुद को एक विश्वसनीय और मजबूत भागीदार के रूप में स्थापित कर सकेगा। यह केवल अधिक निर्यात करने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिक समझदारी से निर्यात करने के बारे में है। भारत को अब ब्रांडेड उत्पादों, उन्नत विनिर्माण, प्रसंस्कृत वस्तुओं और उच्च मूल्य वाली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूती बढ़ेगी
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