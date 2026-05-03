भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सआई ने लॉन्च किया ‘दृष्टि’ सैटेलाइट, ऑप्टिकल और रडार दोनों से लेने की क्षमता

गैलेक्सआई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ‘दृष्टि’ सैटेलाइट लॉन्च किया, जो ऑप्टिकल और रडार दोनों तकनीकों से इमेजिंग करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है। यह रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में मदद करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। गैलेक्सआई नामक एक भारतीय स्टार्टअप ने अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अपना पहला सैटेलाइट ‘दृष्टि’ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 190 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है। ‘दृष्टि’ की सबसे खास बात यह है कि यह एक साथ ऑप्टिकल और रडार (SAR) दोनों तकनीकों से तस्वीरें लेने में सक्षम है। इससे पहले, दुनिया के सैटेलाइट या तो मल्टी-स्पेक्ट्रल/हाइपर-स्पेक्ट्रल (ऑप्टिकल) इमेजिंग करते थे या फिर सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) तकनीक का उपयोग करते थे। ऑप्टिकल इमेजिंग स्पष्ट और समझने में आसान होती है, लेकिन यह बादलों, बारिश या रात के समय में प्रभावी नहीं होती है। वहीं, SAR तकनीक बादलों, बारिश या रात में भी इमेजिंग करने में सक्षम है। गैलेक्सआई ने इन दोनों तकनीकों को मिलाकर एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे Opto-SAR नाम दिया गया है। ‘दृष्टि’ सैटेलाइट रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और बुनियादी ढांचे की योजना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के 29 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे पृथ्वी की निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। गैलेक्सआई के संस्थापक सुयश सिंह के अनुसार, पहले बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न सैटेलाइट्स से प्राप्त डेटा को जोड़ना पड़ता था, जिससे अलग-अलग समय और कोणों से ली गई तस्वीरों का मिलान करना मुश्किल होता था। ‘दृष्टि’ एक ही समय में एक ही स्थान की सटीक तस्वीर प्रदान करेगा, जिससे डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके SAR डेटा को ऑप्टिकल जैसी तस्वीरों में बदलने की क्षमता भी विकसित की है, जिससे खराब मौसम की स्थिति में भी हर समय इमेजिंग संभव हो सकेगी। यह तकनीक विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां मौसम अक्सर खराब रहता है और बादलों की समस्या बनी रहती है। इस सैटेलाइट को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती ऑप्टिकल और SAR तकनीक ों के बीच तालमेल स्थापित करना था। दोनों सेंसर अलग-अलग कोणों से पृथ्वी को देखते हैं, इसलिए कंपनी ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे दोनों एक ही समय में एक ही लोकेशन की इमेज ले सकें। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन गैलेक्सआई की टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। ‘दृष्टि’ का लॉन्च भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में आंधी-बारिश की वजह से पोल उखड़ गए हैं। सागर में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। पौड़ी-हरिद्वार समेत 11 जिलों में बारिश हो रही है और 3 जिलों में ओले भी गिरे हैं। इंदौर में नवकारसी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ‘दृष्टि’ सैटेलाइट इन सभी स्थितियों की निगरानी में भी मदद कर सकता है, जिससे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। यह सैटेलाइट न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा.

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। गैलेक्सआई नामक एक भारतीय स्टार्टअप ने अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अपना पहला सैटेलाइट ‘दृष्टि’ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 190 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है। ‘दृष्टि’ की सबसे खास बात यह है कि यह एक साथ ऑप्टिकल और रडार (SAR) दोनों तकनीकों से तस्वीरें लेने में सक्षम है। इससे पहले, दुनिया के सैटेलाइट या तो मल्टी-स्पेक्ट्रल/हाइपर-स्पेक्ट्रल (ऑप्टिकल) इमेजिंग करते थे या फिर सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) तकनीक का उपयोग करते थे। ऑप्टिकल इमेजिंग स्पष्ट और समझने में आसान होती है, लेकिन यह बादलों, बारिश या रात के समय में प्रभावी नहीं होती है। वहीं, SAR तकनीक बादलों, बारिश या रात में भी इमेजिंग करने में सक्षम है। गैलेक्सआई ने इन दोनों तकनीकों को मिलाकर एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे Opto-SAR नाम दिया गया है। ‘दृष्टि’ सैटेलाइट रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और बुनियादी ढांचे की योजना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के 29 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे पृथ्वी की निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। गैलेक्सआई के संस्थापक सुयश सिंह के अनुसार, पहले बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न सैटेलाइट्स से प्राप्त डेटा को जोड़ना पड़ता था, जिससे अलग-अलग समय और कोणों से ली गई तस्वीरों का मिलान करना मुश्किल होता था। ‘दृष्टि’ एक ही समय में एक ही स्थान की सटीक तस्वीर प्रदान करेगा, जिससे डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके SAR डेटा को ऑप्टिकल जैसी तस्वीरों में बदलने की क्षमता भी विकसित की है, जिससे खराब मौसम की स्थिति में भी हर समय इमेजिंग संभव हो सकेगी। यह तकनीक विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां मौसम अक्सर खराब रहता है और बादलों की समस्या बनी रहती है। इस सैटेलाइट को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती ऑप्टिकल और SAR तकनीकों के बीच तालमेल स्थापित करना था। दोनों सेंसर अलग-अलग कोणों से पृथ्वी को देखते हैं, इसलिए कंपनी ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे दोनों एक ही समय में एक ही लोकेशन की इमेज ले सकें। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन गैलेक्सआई की टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। ‘दृष्टि’ का लॉन्च भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में आंधी-बारिश की वजह से पोल उखड़ गए हैं। सागर में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। पौड़ी-हरिद्वार समेत 11 जिलों में बारिश हो रही है और 3 जिलों में ओले भी गिरे हैं। इंदौर में नवकारसी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ‘दृष्टि’ सैटेलाइट इन सभी स्थितियों की निगरानी में भी मदद कर सकता है, जिससे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। यह सैटेलाइट न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा





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