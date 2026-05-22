भारत को घुसपैठ मुक्त बनाने की तैयारी

भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अगले 3-4 वर्षों में भारत को घुसपैठ मुक्त बना दिया जाएगा। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम, एआई निगरानी, ड्रोन और हाईटेक सुरक्षा तकनीकों के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को अभेद्य बनाने की तैयारी में है। देश आने वाले तीन-चार साल में पूरी तरह घुसपैठ से मुक्त होगा। इसी साल निगरानी के अत्याधुनिक तरीकों वाले स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम की शुरुआत से पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाएं अभेद्य होंगी।

भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अगले 3-4 वर्षों में भारत को घुसपैठ मुक्त बना दिया जाएगा। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम , एआई निगरानी, ड्रोन और हाईटेक सुरक्षा तकनीक ों के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को अभेद्य बनाने की तैयारी में है। देश आने वाले तीन-चार साल में पूरी तरह घुसपैठ से मुक्त होगा। इसी साल निगरानी के अत्याधुनिक तरीकों वाले स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम की शुरुआत से पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाएं अभेद्य होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अलंकरण समारोह में यह घोषणाएं कीं। शाह ने कहा कि सरकार ने अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफी) बदलाव रोकने के लिए न सिर्फ घुसपैठ रोकने बल्कि हर घुसपैठ िए को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने का फैसला किया है।को घुसपैठ मुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय अत्याधुनिक सुरक्षा ग्रिड बनाने जा रहा है। इसके लिए जल्द त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। उन्होंने कहा कि किसी समस्या को जड़ से समाप्त करना जरूरी है। नक्सलवाद के बाद घुसपैठ खत्म करने के लिए भी हमें यही तरीका अपनाना होगा.

भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अगले 3-4 वर्षों में भारत को घुसपैठ मुक्त बना दिया जाएगा। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम, एआई निगरानी, ड्रोन और हाईटेक सुरक्षा तकनीकों के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को अभेद्य बनाने की तैयारी में है। देश आने वाले तीन-चार साल में पूरी तरह घुसपैठ से मुक्त होगा। इसी साल निगरानी के अत्याधुनिक तरीकों वाले स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम की शुरुआत से पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाएं अभेद्य होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अलंकरण समारोह में यह घोषणाएं कीं। शाह ने कहा कि सरकार ने अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफी) बदलाव रोकने के लिए न सिर्फ घुसपैठ रोकने बल्कि हर घुसपैठिए को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने का फैसला किया है।को घुसपैठ मुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय अत्याधुनिक सुरक्षा ग्रिड बनाने जा रहा है। इसके लिए जल्द त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। उन्होंने कहा कि किसी समस्या को जड़ से समाप्त करना जरूरी है। नक्सलवाद के बाद घुसपैठ खत्म करने के लिए भी हमें यही तरीका अपनाना होगा





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