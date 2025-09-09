भारत-पाकिस्तान मैच के लिए टिकट नहीं बिक रहे!

एशिया कप-2025 के भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बड़ा अपडेट है। दुबई में होने वाले इस रोमांचक मुकाबले के टिकट अभी तक पूरी तरह से नहीं बिके हैं। यह ऐतिहासिक मुकाबले में अनोखा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच के टिकट अक्सर महीनों पहले ही बिक जाते हैं। क्या लोगों में इस बार उत्साह कम है?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें मैदान पर जब भी आमना-सामना करती हैं, सर्वांचे निगाहें उस मैच पर टिक जाती है। यह क्रिकेट की दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकाबलों में से एक है। जब इस मैच की घोषणा होती है, तभी से फैंस स्टेडियम में मैच देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और महीनों पहले टिकट बुक कर लेते हैं। हालाँकि, 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप-2025 के मैच को लेकर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में यह रोमांचक मुकाबला होना है। मैच में

सप्ताह भर से भी कम का समय बचा है लेकिन अभी भी बाकी टिकट बेचे नहीं जा सके हैं। यह कोई साधारण मैच होता तो समझ में आता, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच का यह मुकाबला दिल दुखाने वाली स्थिति है क्योंकि इस मैच के टिकट अक्सर महीने भर पहले ही बिक जाते हैं। लाखों में हैं कीमत टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, टिकट बेचने वाले पोर्टल पर अभी भी सीटें उपलब्ध हैं। वियागो और प्लेटिनमलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वीआईपी सीटें खाली हैं जिनकी कीमत ढाई लाख रुपये तक की है। इस पैकेज में टिकट के अलावा अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स, पार्किंग पास, वीआई लाउंच जैसी चीजें शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान मैच में प्रीमियम टिकट भी काफी जल्दी बिक जाते हैं लेकिन इस बार ऐसा देखा नहीं गया है। विरोध हो रहा है एक तरफ दोनों टीमें मैच खेलने को तैयार हैं, वहीं भारत में इस मैच का विरोध हो रहा है। इसका कारण अप्रैल में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान का हर मोर्चे पर विरोध किया जा रहा है। भारत के कई पूर्व क्रिकेटर इस मैच के विरोध में आवाज उठा चुके हैं। हालाँकि, बीसीसीआई और खेल मंत्रालय ने इस मैच को हरी झंडी दे दी है।





Dainik Jagran

