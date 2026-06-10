टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में टीसीएस के पास जितने इंसानी कर्मचारी हैं, उतने ही एआई एजेंट्स भी काम कर रहे होंगे। यह मतलब है कि भारत के तीन सौ पंद्रह बिलियन डॉलर के आईटी उद्योग में अब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है।

भारत के आईटी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ( टीसीएस ) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में टीसीएस के पास जितने इंसानी कर्मचारी हैं, उतने ही एआई एजेंट्स भी काम कर रहे होंगे। यह मतलब है कि भारत के तीन सौ पंद्रह बिलियन डॉलर के आईटी उद्योग में अब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब तक यह पूरा सेक्टर बड़े पैमाने पर होने वाली भर्तियों के भरोसे चलता था, लेकिन अब यह पूरा मॉडल बदलने वाला है। चंद्रशेखरन के इस बयान से साफ हो गया है कि आईटी कंपनियां अब पहले की तरह लाखों की संख्या में फ्रेशर्स की भर्तियां नहीं करेंगी। यह पहली बार है जब भारत ीय आईटी सेक्टर के किसी इतने बड़े लीडर ने खुलकर यह बात मानी है कि एआई रोबोट्स काम के मामले में इंसानों की बराबरी कर लेंगे। भारत में फिलहाल लगभग साठ लाख इंजीनियर आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अब इन इंसानी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एआई बॉट्स काम करेंगे, जिससे पूरी वर्कफोर्स का ढांचा बदल जाएगा। साल दो हजार के आसपास भारत के आईटी सेक्टर में केवल दो लाख लोग काम करते थे। पिछले छब्बीस सालों में यह सेक्टर तीस गुना बढ़कर साठ लाख कर्मचारियों तक पहुंच गया। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि यहां बहुत ही कम लागत में बड़ी संख्या में कुशल इंजीनियर मिल जाते थे। विदेशी कंपनियां इसी वजह से भारत को अपना काम सौंपती थीं। लेकिन अब एआई के आने से यह पुराना मॉडल पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। कम भर्तियां होने का मतलब है कि कंपनियों के पास अब बेंच स्ट्रेंथ यानी खाली बैठे रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होगी। जब कर्मचारियों की संख्या कम होगी, तो विदेशी क्लाइंट्स के साथ मोलभाव करने की कंपनियों की ताकत भी कमजोर होगी। अब तक भारत ीय कंपनियां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसलिए हासिल कर लेती थीं क्योंकि उनके पास तुरंत काम पर लगाने के लिए हजारों कर्मचारी मौजूद होते थे। अब संख्या बल घटने से भारत को पूर्वी यूरोप, कनाडा और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। इसके साथ ही भारत में सफेदपोश नौकरियों का जो सबसे बड़ा जरिया था, उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। इस बड़े बदलाव का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आईटी सेक्टर से नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। असल में नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। रोजमर्रा के साधारण काम जैसे कि बेसिक कोडिंग, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और सपोर्ट सिस्टम से जुड़े कामों को अब एआई के जरिए ऑटोमेट किया जा रहा है। यही वजह है कि शुरुआती स्तर की नौकरियों की मांग बहुत तेजी से कम हो रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए तरह के काम भी सामने आ रहे हैं जिनकी मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। अब बाजार में एआई ऑर्केस्ट्रेशन, डेटा गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी और डोमेन से जुड़े कंसल्टिंग के कामों में नए मौके बन रहे हैं। इंसानी कर्मचारियों को अब उन कामों पर ज्यादा ध्यान लगाना होगा जहां दिमाग, रचनात्मकता और सही फैसले लेने की जरूरत होती है। सबसे बड़ा संकट इस समय उन लोगों के सामने है जो अपने करियर के बीच में हैं, क्योंकि उन्हें खुद को नए जमाने के हिसाब से ढालना होगा। वहीं दूसरी तरफ, नए इंजीनियरों के लिए पारंपरिक रास्ते बंद हो रहे हैं। आईटी सेक्टर में एंट्री करने वाले नए इंजीनियरों के लिए अब रास्ता थोड़ा कठिन जरूर हो गया है, लेकिन रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। पारंपरिक कोडिंग की नौकरियां भले ही कम हो रही हों, लेकिन एआई लिटरेसी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे क्षेत्रों में मांग तेजी से बढ़ रही है। अब सिर्फ कंप्यूटर की पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। नए इंजीनियरों को हाइब्रिड स्किल्स सीखनी होंगी, जिसमें उन्हें तकनीक के साथ-साथ बैंकिंग, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे क्षेत्रों की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। टीसीएस के चेयरमैन ने आने वाले समय के लिए पांच बड़े क्षेत्रों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा काम होने वाला है। इनमें पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को आधुनिक बनाना, बिजनेस ऑपरेशंस को नए सिरे से तैयार करना, एआई एजेंट्स की निगरानी करना, फैक्ट्रियों जैसे भौतिक माहौल में एआई को तैनात करना और सॉवरेन एआई का निर्माण करना शामिल है। नए माहौल में बने रहने के लिए केवल वही लोग टिक पाएंगे जो लगातार नया सीखते रहेंगे। पिछले कई दशकों से भारत ीय आईटी कंपनियों की कमाई सीधे तौर पर उनके कर्मचारियों की संख्या से जुड़ी होती थी। जितने ज्यादा कर्मचारी होते थे, कंपनी की कमाई भी उतनी ही ज्यादा होती थी। लेकिन अब यह रैखिक विकास का मॉडल खत्म होने की कगार पर है क्योंकि एआई एजेंट्स इंसानों के काम की नकल बहुत आसानी से कर रहे हैं। अब कंपनियां इस बात पर मुकाबला करेंगी कि कौन कितनी बेहतर ऑटोमेशन तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इस बदलाव से कंपनियों के मुनाफे का पैमाना बदल जाएगा। अब मुनाफा इस बात पर तय नहीं होगा कि कंपनी में कितने लाख लोग काम करते हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि कंपनी के पास खुद के कितने पेटेंट, प्लेटफॉर्म और एआई सर्विसेज हैं। भारत अब तक पूरी दुनिया के लिए बैक ऑफिस यानी सिर्फ काम पूरा करने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब भारत एआई आधारित बदलावों का मुख्य केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह समय पूरे आईटी उद्योग के लिए खुद को नए सिरे से स्थापित करने का है। भारत का आईटी उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा ह.

भारत के आईटी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में टीसीएस के पास जितने इंसानी कर्मचारी हैं, उतने ही एआई एजेंट्स भी काम कर रहे होंगे। यह मतलब है कि भारत के तीन सौ पंद्रह बिलियन डॉलर के आईटी उद्योग में अब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब तक यह पूरा सेक्टर बड़े पैमाने पर होने वाली भर्तियों के भरोसे चलता था, लेकिन अब यह पूरा मॉडल बदलने वाला है। चंद्रशेखरन के इस बयान से साफ हो गया है कि आईटी कंपनियां अब पहले की तरह लाखों की संख्या में फ्रेशर्स की भर्तियां नहीं करेंगी। यह पहली बार है जब भारतीय आईटी सेक्टर के किसी इतने बड़े लीडर ने खुलकर यह बात मानी है कि एआई रोबोट्स काम के मामले में इंसानों की बराबरी कर लेंगे। भारत में फिलहाल लगभग साठ लाख इंजीनियर आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अब इन इंसानी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एआई बॉट्स काम करेंगे, जिससे पूरी वर्कफोर्स का ढांचा बदल जाएगा। साल दो हजार के आसपास भारत के आईटी सेक्टर में केवल दो लाख लोग काम करते थे। पिछले छब्बीस सालों में यह सेक्टर तीस गुना बढ़कर साठ लाख कर्मचारियों तक पहुंच गया। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि यहां बहुत ही कम लागत में बड़ी संख्या में कुशल इंजीनियर मिल जाते थे। विदेशी कंपनियां इसी वजह से भारत को अपना काम सौंपती थीं। लेकिन अब एआई के आने से यह पुराना मॉडल पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। कम भर्तियां होने का मतलब है कि कंपनियों के पास अब बेंच स्ट्रेंथ यानी खाली बैठे रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होगी। जब कर्मचारियों की संख्या कम होगी, तो विदेशी क्लाइंट्स के साथ मोलभाव करने की कंपनियों की ताकत भी कमजोर होगी। अब तक भारतीय कंपनियां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसलिए हासिल कर लेती थीं क्योंकि उनके पास तुरंत काम पर लगाने के लिए हजारों कर्मचारी मौजूद होते थे। अब संख्या बल घटने से भारत को पूर्वी यूरोप, कनाडा और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। इसके साथ ही भारत में सफेदपोश नौकरियों का जो सबसे बड़ा जरिया था, उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। इस बड़े बदलाव का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आईटी सेक्टर से नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। असल में नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। रोजमर्रा के साधारण काम जैसे कि बेसिक कोडिंग, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और सपोर्ट सिस्टम से जुड़े कामों को अब एआई के जरिए ऑटोमेट किया जा रहा है। यही वजह है कि शुरुआती स्तर की नौकरियों की मांग बहुत तेजी से कम हो रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए तरह के काम भी सामने आ रहे हैं जिनकी मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। अब बाजार में एआई ऑर्केस्ट्रेशन, डेटा गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी और डोमेन से जुड़े कंसल्टिंग के कामों में नए मौके बन रहे हैं। इंसानी कर्मचारियों को अब उन कामों पर ज्यादा ध्यान लगाना होगा जहां दिमाग, रचनात्मकता और सही फैसले लेने की जरूरत होती है। सबसे बड़ा संकट इस समय उन लोगों के सामने है जो अपने करियर के बीच में हैं, क्योंकि उन्हें खुद को नए जमाने के हिसाब से ढालना होगा। वहीं दूसरी तरफ, नए इंजीनियरों के लिए पारंपरिक रास्ते बंद हो रहे हैं। आईटी सेक्टर में एंट्री करने वाले नए इंजीनियरों के लिए अब रास्ता थोड़ा कठिन जरूर हो गया है, लेकिन रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। पारंपरिक कोडिंग की नौकरियां भले ही कम हो रही हों, लेकिन एआई लिटरेसी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे क्षेत्रों में मांग तेजी से बढ़ रही है। अब सिर्फ कंप्यूटर की पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। नए इंजीनियरों को हाइब्रिड स्किल्स सीखनी होंगी, जिसमें उन्हें तकनीक के साथ-साथ बैंकिंग, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे क्षेत्रों की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। टीसीएस के चेयरमैन ने आने वाले समय के लिए पांच बड़े क्षेत्रों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा काम होने वाला है। इनमें पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को आधुनिक बनाना, बिजनेस ऑपरेशंस को नए सिरे से तैयार करना, एआई एजेंट्स की निगरानी करना, फैक्ट्रियों जैसे भौतिक माहौल में एआई को तैनात करना और सॉवरेन एआई का निर्माण करना शामिल है। नए माहौल में बने रहने के लिए केवल वही लोग टिक पाएंगे जो लगातार नया सीखते रहेंगे। पिछले कई दशकों से भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई सीधे तौर पर उनके कर्मचारियों की संख्या से जुड़ी होती थी। जितने ज्यादा कर्मचारी होते थे, कंपनी की कमाई भी उतनी ही ज्यादा होती थी। लेकिन अब यह रैखिक विकास का मॉडल खत्म होने की कगार पर है क्योंकि एआई एजेंट्स इंसानों के काम की नकल बहुत आसानी से कर रहे हैं। अब कंपनियां इस बात पर मुकाबला करेंगी कि कौन कितनी बेहतर ऑटोमेशन तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इस बदलाव से कंपनियों के मुनाफे का पैमाना बदल जाएगा। अब मुनाफा इस बात पर तय नहीं होगा कि कंपनी में कितने लाख लोग काम करते हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि कंपनी के पास खुद के कितने पेटेंट, प्लेटफॉर्म और एआई सर्विसेज हैं। भारत अब तक पूरी दुनिया के लिए बैक ऑफिस यानी सिर्फ काम पूरा करने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब भारत एआई आधारित बदलावों का मुख्य केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह समय पूरे आईटी उद्योग के लिए खुद को नए सिरे से स्थापित करने का है। भारत का आईटी उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा ह





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