भारत में लिस्टेड 5 REITs ने FY26 में ₹8900 करोड़ से अधिक का लाभांश बांटा

शेयर बाजार में लिस्टेड 5 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने यूनिटहोल्डर्स को ₹8900 करोड़ से अधिक का लाभांश वितरित किया है। इनमें ब्रुकफील्ड, एम्बेसी, माइंडस्पेस, नेक्सस और नॉलेज रियल्टी शामिल हैं। REITs अपनी आय का 90% से अधिक लाभांश के रूप में बांटते हैं, जिससे निवेशकों को नियमित आय मिलती है।

शेयर बाजार में लिस्टेड 5 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ( REIT s) ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने यूनिटहोल्डर्स को ₹8900 करोड़ से अधिक का लाभांश बांटा है। यह वितरण चौथी तिमाही में ₹2566 करोड़ और पूरे वर्ष में ₹8900 करोड़ से अधिक रहा। इन REIT s में ब्रुकफील्ड इंडिया REIT , एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT , माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT , नेक्सस सिलेक्ट TRUST और नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट शामिल हैं। ये REIT s भारतीय शेयर बाजार में कारोबार करती हैं और निवेश कों को नियमित आय प्रदान करती हैं। REIT s को अपनी आय का कम से कम 90% लाभांश के रूप में वितरित करना होता है, जिससे ये निवेश के लिए आकर्षक बनते हैं। 31 मार्च 2026 तक, इन पांच REIT s की कुल सकल संपत्ति का मूल्य ₹2,72,000 करोड़ से अधिक था, और 22 मई 2026 तक कुल बाजार पूंजीकरण ₹1,70,000 करोड़ से अधिक रहा। ये REIT s मिलकर 187 मिलियन वर्ग फुट से अधिक के ग्रेड-ए ऑफिस और रिटेल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं। अपनी शुरुआत से अब तक, इन्होंने यूनिटहोल्डर्स को कुल ₹31,700 करोड़ से अधिक का वितरण किया है, जो भारत के पूंजी बाजार में REIT s के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी होती है जो आय-उत्पादक रियल एस्टेट का मालिकाना हक रखती है, उसे संचालित करती है या वित्तपोषित करती है। म्यूचुअल फंड्स की तरह, REIT s निवेश कों को नियमित आय, विविधीकरण और दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करते हैं। अधिकांश REIT s सार्वजनिक कंपनियां हैं जो बड़े स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करती हैं, लेकिन निवेश कों के लिए अन्य प्रकार के REIT s भी उपलब्ध हैं। भारत में REIT s का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, और निवेश क इसे स्थिर आय का स्रोत मान रहे हैं। उदाहरण के लिए, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT ने चौथी तिमाही में ₹540 करोड़ का वितरण किया, जबकि माइंडस्पेस ने ₹480 करोड़ का वितरण किया। इस प्रकार, REIT s निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प बन गए हैं, खासकर उन निवेश कों के लिए जो नियमित आय चाहते हैं। भारतीय REIT बाजार में लिस्टेड सभी पांच REIT s ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने यूनिटहोल्डर्स को कुल 4.

25 लाख से अधिक यूनिटहोल्डर्स को लाभांश वितरित किया है। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है, जो निवेशकों के बीच REITs की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। आने वाले वर्षों में, REITs से और अधिक वितरण की उम्मीद है क्योंकि ये क्षेत्र का विस्तार हो रहा है





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REIT लाभांश रियल एस्टेट निवेश शेयर बाजार

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