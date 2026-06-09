भारत ने यूएन में पाकिस्तान को फिर से नंगा किया है। अफगानिस्तान से चल रहे पाकिस्तान के संघर्ष पर भारत ने यूएन में सच्चाई उजागर की है।

भारत ने यूएन में पाकिस्तान को फिर से नंगा किया है। अफगानिस्तान से चल रहे पाकिस्तान के संघर्ष पर भारत ने यूएन में सच्चाई उजागर की है। राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा कि किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देना अपराधी को बरी नहीं करता। एक बार फिर भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। अफगानिस्तान से चल रहे पाकिस्तान के संघर्ष पर भारत ने यूएन में सच्चाई उजागर की है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा कि किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देना अपराधी को बरी नहीं करता। नागरिकों की हत्या करना, उन्हें अपंग बनाना और अनाथ करना आतंकवाद विरोधी अभियान नहीं है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र (UN) में यूएन एएमए ने अफगानिस्तान के हालात पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्टों में हवाई हमलों, सीमा पार गोलीबारी और लक्षित हत्याओं के कारण हुई नागरिक हताहतों का विस्तार से वर्णन था। इस रिपोर्ट पर यूएन महासचिव ने गहरी चिंता जताई थी। वहीं पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसका दोष पड़ोसी देशों पर डाला था। तब भारत ने यूएन में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा कि अपनी असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया को गुमराह करने का यह प्रयास विफल होगा.

भारत ने यूएन में पाकिस्तान को फिर से नंगा किया है। अफगानिस्तान से चल रहे पाकिस्तान के संघर्ष पर भारत ने यूएन में सच्चाई उजागर की है। राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा कि किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देना अपराधी को बरी नहीं करता। एक बार फिर भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। अफगानिस्तान से चल रहे पाकिस्तान के संघर्ष पर भारत ने यूएन में सच्चाई उजागर की है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा कि किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देना अपराधी को बरी नहीं करता। नागरिकों की हत्या करना, उन्हें अपंग बनाना और अनाथ करना आतंकवाद विरोधी अभियान नहीं है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र (UN) में यूएनएएमए ने अफगानिस्तान के हालात पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्टों में हवाई हमलों, सीमा पार गोलीबारी और लक्षित हत्याओं के कारण हुई नागरिक हताहतों का विस्तार से वर्णन था। इस रिपोर्ट पर यूएन महासचिव ने गहरी चिंता जताई थी। वहीं पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसका दोष पड़ोसी देशों पर डाला था। तब भारत ने यूएन में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवथानेनी हरीश ने कहा कि अपनी असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया को गुमराह करने का यह प्रयास विफल होगा





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