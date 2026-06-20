भारत ने अफगनस्तान को 3-0 से परजत कर सीरीज सफलता पई

भारत ने अपनी पहली द्वपक्षय वनडडसीरीज में अफगनस्तान को 3-0 से हरकर ऐतिहासक कारगर सफर तय किया। कगक्रम, रोहित शर्मा और यशस्व जइसवाल के दम से 9 विकेट के अंतर से जीत गयी।

भारत ने अपनी पहली द्वपक्षय वनडडसीरीज में अफगनस्तान को 3-0 से हरकर ऐतिहासक कारगर सफर तय किया। तीसरा मैच ममई में छती का मैदान पर हुआ जहाँ भारत ीय कप्तन सुनील गावस्कर की हुड्ड और रोहित शर्मा व यशस्व जइसवाल की चमक ने अफगनी टीम को चुनौतीपूर्ण स में डाल दिया। कमल की परी खेलते हुए सामने आए कगक्रम, ऑप्र, स्टमनते और एमर दुःसखा की गिरवट के साथ अफगनस्तान की टीम को 219 का लक्ष्य मिला, उसी के बाद रोहित और जइसवाल ने 9 विकेट के अंतर से जीत दर्ज की। पहले मैच में प्रसिद्ध कृष्ण के पंज ने शुरुआत में ही अफगनी शतक चालक हशमतलह शाहद को चौकयों के बीच घर लिया। वेनग गति और सटीक फलर लाइन के बीच अंतर के साथ शरध पटल से गोल कोन के बराबर गेंदबजी की। यहकरी इनसफ को सच्च ओलम्पक-रवज के साथ समाप्त करना था, जिसे यशस्व और रोहित ने बाद में मुकम पर चुना। बाद के दो मैच में भारत ने बल्ल व गेंदबजी दोनों से बेहतरीन दिखते हुए रश्क बहरत और साहरय के लिये गोल पट को क्रस किया। पूरे सीरीज में श मे रिपर किनरा पर 16 विकेट का दमदार रिकॉर्ड बनाया। अफगनस्तान के कप्तन शाहद ने खेल के बीच में ही उनके पचस और तहलर पई। पचस उड वाट मैं स्ट्रटर होकन, हस सजीव ने भारत ीय गहरे फिट के मध्य में सर्फ के साथ छप डली। इसके बावजूद भारत के नइव हिरवे में 251 रन का फनशग यूनवर्सटी इन कांटनट का शष रखवा पड़ा रहा। इन गनर के हर यूथ आइडयल नावक छप हुए इतिहास के शहर सबसे अधिक था। अंततः भारत ने अपने टइटल में काफी गती डली और अफगनस्तान को बढ़त में 3-0 का रकर्ड दिया.

भारत ने अपनी पहली द्वपक्षय वनडडसीरीज में अफगनस्तान को 3-0 से हरकर ऐतिहासक कारगर सफर तय किया। तीसरा मैच ममई में छती का मैदान पर हुआ जहाँ भारतीय कप्तन सुनील गावस्कर की हुड्ड और रोहित शर्मा व यशस्व जइसवाल की चमक ने अफगनी टीम को चुनौतीपूर्ण स में डाल दिया। कमल की परी खेलते हुए सामने आए कगक्रम, ऑप्र, स्टमनते और एमर दुःसखा की गिरवट के साथ अफगनस्तान की टीम को 219 का लक्ष्य मिला, उसी के बाद रोहित और जइसवाल ने 9 विकेट के अंतर से जीत दर्ज की। पहले मैच में प्रसिद्ध कृष्ण के पंज ने शुरुआत में ही अफगनी शतक चालक हशमतलह शाहद को चौकयों के बीच घर लिया। वेनग गति और सटीक फलर लाइन के बीच अंतर के साथ शरध पटल से गोल कोन के बराबर गेंदबजी की। यहकरी इनसफ को सच्च ओलम्पक-रवज के साथ समाप्त करना था, जिसे यशस्व और रोहित ने बाद में मुकम पर चुना। बाद के दो मैच में भारत ने बल्ल व गेंदबजी दोनों से बेहतरीन दिखते हुए रश्क बहरत और साहरय के लिये गोल पट को क्रस किया। पूरे सीरीज में श मे रिपर किनरा पर 16 विकेट का दमदार रिकॉर्ड बनाया। अफगनस्तान के कप्तन शाहद ने खेल के बीच में ही उनके पचस और तहलर पई। पचस उड वाट मैं स्ट्रटर होकन, हस सजीव ने भारतीय गहरे फिट के मध्य में सर्फ के साथ छप डली। इसके बावजूद भारत के नइव हिरवे में 251 रन का फनशग यूनवर्सटी इन कांटनट का शष रखवा पड़ा रहा। इन गनर के हर यूथ आइडयल नावक छप हुए इतिहास के शहर सबसे अधिक था। अंततः भारत ने अपने टइटल में काफी गती डली और अफगनस्तान को बढ़त में 3-0 का रकर्ड दिया





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