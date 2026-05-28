भारत सरकार ने खरीफ सीजन के लिए 17 लाख टन यूरिया खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि पश्चिमी एशिया युद्ध के कारण संभावित खाद की कमी को पूरा किया जा सके।

भारत ने खरीफ सीजन के लिए 17 लाख टन यूरिया खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि पश्चिमी एशिया युद्ध के कारण संभावित खाद की कमी को पूरा किया जा सके। भारत ने खरीफ सीजन के लिए 17 लाख टन यूरिया खरीदा। यूरिया की कीमतें दोगुनी हुईं, मौजूदा स्टॉक 2 करोड़ टन। पश्चिमी एशिया के युद्ध का असर अब तक लगभग हर भारत ीय के उपर देखने को मिला है। ईंधन के बाद सबसे अधिक चिंता उर्वरक ों को लेकर जताई जा रही है। देश में खरीफ सीजन शुरू होने से पहले भारत सरकार ने खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वैश्विक बाजार से 17 लाख टन यूरिया खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते साल देश के कई राज्यों में खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनें देखी गई थीं। इस बार भी खरीफ सीजन से पहले किसान खाद की उपलब्धता और आपूर्ति की कशमकश में हैं। बता दें कि सरकार की ओर से खाद का आयात करने वाली सरकारी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) ने बीते दिनों अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि, इस 17 लाख टन में से 9 लाख टन यूरिया देश के पश्चिमी तट (वेस्ट कोस्ट) और बाकी यूरिया पूर्वी तट के जरिए खरीदा जाएगा। साथ ही नोटिस में भी स्पष्ट किया गया है कि यूरिया की यह खेप 20 जुलाई तक लोडिंग पोर्ट से निकल सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक देश है। क्योंकि इसका उत्पादन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस पर निर्भर है, जिसका इस्तेमाल अमोनिया बनाने में होता है। बता दें कि अमोनिया यूरिया के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है। गैस मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट की जाती है, लेकिन ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देने की वजह से LNG की आपूर्ति कम हो गई। बता दें कि गैस की कमी के चलते दक्षिण एशिया के कुछ खाद कारखानों को बंद करना पड़ा, जिससे यूरिया उत्पादन में कमी आई है। भारत ने पिछले टेंडर से करीब 25 लाख टन यूरिया की खरीद की थी। जिसकी कीमतें तनाव से पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी थीं। अब 17 लाख टन नए टेंडर में भी सरकार को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर वेस्ट एशिया में हालात ठीक नहीं हुए तो आने वाले महीनों में उर्वरक कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। कभी जापान-जर्मनी से 'रफ्तार' मांगने वाला भारत , अब निर्यात करेगा ट्रेन; विदेशों में भी गूंजेगी वंदे भारत की रफ्तार?

उर्वरक मंत्रालय की मानें तो खरीफ सीजन में (जून से सितंबर के बीच) देश को करीब 3.9 करोड़ टन खाद की जरूरत होती है। फिलहाल देश में लगभग 2 करोड़ टन उर्वरक का स्टॉक मौजूद है। 20 जुलाई तक 17 लाख टन खाद की नई खेप भी आ रही है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भारत यूरिया खरीफ सीजन पश्चिमी एशिया युद्ध उर्वरक खाद

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

कनाडा में एक्सटॉर्शन गैंग पर बड़ा एक्शन, भारतीय मूल के 17 लोग गिरफ्तारकनाडा में एक्सटॉर्शन गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ है. पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार फोर ब्रदर्स नाम के इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी बिजनेसमैन को धमकाकर वसूली और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे.

Read more »

कल का मौसम 27 मई: 36 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, 90 की रफ्तार से हवा; IMD का अपडेटदेश में प्रचंड गर्मी के बीच राहत की खबर आई है। मौसम विभाग ने कल यानी 27 मई को यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। किसानों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। फसलों को नुकसान पहुंच सकता...

Read more »

खुलासा: दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का सर्वर और हैकर्स के कंप्यूटर थे एक ही नेटवर्क पर, समान थी आईडीपिछले साल 17 दिसंबर को दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर में सांबा जिले के घगवाल में परीक्षा केंद्र बनाया गया था।

Read more »

6 विदेशी खिलाड़ी जो आईपीएल 2026 में एक ही मैच में खेल पाए, तीन तो एक ही देश केआईपीएल 2026 में 17 खिलाड़ियों को सिर्फ एक ही मैच में प्लेइंग-12 में मौका मिला। इसमें 6 विदेशी नाम शामिल हैं।

Read more »

सीबीएन ने 17 क्विटंल डोडाचूरा के साथ दो तस्करों को पकड़ा | Cbn Arrests Two Smugglers With 17 Quintals Of Poppy Huskमक्का की बोरियों के बीच ट्रक में 88 कट्टों में छिपा रखा था डोडाचूरा,17 क्विटंल डोडाचूरा के साथ दो तस्करों को पकड़ा।

Read more »

भोपाल में आईपीएस की 17 वर्षीय बेटी ने किया सुसाइड, डांट के बाद उठाया आत्मघाती कदम - 17 year old daughter of ips officer commits suicide in bhopalआईपीएस संजीव कंचन की 17 वर्षीय बेटी ओजस्वी ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को उसका सुसाइड नोट एक कापी में लिखा मिला। तीन लाइन के नोट में उसने लिखा था कि सारी मम्मी-पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी, नई यात्रा पर जा रही हूं।

Read more »