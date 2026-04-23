भारत में मौसम का हाल: गर्मी और बारिश का दोहरी मार

देश में दो विपरीत मौसमों का प्रभाव: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और पूर्वी भारत में भारी बारिश। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में अलर्ट जारी किया है।

आज का मौसम : देश में मौसम का मिजाज दोहरी चाल चल रहा है। एक ओर, उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहाँ तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दूसरी ओर, पूर्वी भारत में भारी बारिश ने कहर ढा दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के 12 राज्यों में भारी बारिश और आंधी- तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी- तूफान की संभावना है। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे यातायात और सामान्य जीवन बाधित हो सकता है। विशेष रूप से, पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अप्रैल को लू की स्थिति देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में 23 से 26 अप्रैल, राजस्थान में 24 से 26 अप्रैल, मध्य प्रदेश में 23 से 26 अप्रैल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ 24 से 27 अप्रैल और गंगा के किनारे वाले मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज तीखी गर्मी पड़ने की उम्मीद है, और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में लू की पहली लहर का सामना करना पड़ सकता है। 23 अप्रैल को तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, और 24 और 25 अप्रैल को स्थिति और गंभीर हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, और 23 से 26 अप्रैल को पश्चिमी इलाकों में लू का भीषण कहर देखने को मिल सकता है, जहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बिहार के अधिकांश जिलों में आज लू चलने की संभावना है, हालांकि, बिहार में दो-तीन दिनों तक बारिश , आंधी और बिजली गिरने का दौर शुरू हो जाएगा। राजधानी पटना में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान में मौसम विभाग ने 24 से 26 अप्रैल तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। झारखंड के चार जिलों के लिए भी लू का अलर्ट जारी किया गया है, और राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में लू का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है.

आज का मौसम: देश में मौसम का मिजाज दोहरी चाल चल रहा है। एक ओर, उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहाँ तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दूसरी ओर, पूर्वी भारत में भारी बारिश ने कहर ढा दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के 12 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे यातायात और सामान्य जीवन बाधित हो सकता है। विशेष रूप से, पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अप्रैल को लू की स्थिति देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में 23 से 26 अप्रैल, राजस्थान में 24 से 26 अप्रैल, मध्य प्रदेश में 23 से 26 अप्रैल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ 24 से 27 अप्रैल और गंगा के किनारे वाले मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज तीखी गर्मी पड़ने की उम्मीद है, और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में लू की पहली लहर का सामना करना पड़ सकता है। 23 अप्रैल को तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, और 24 और 25 अप्रैल को स्थिति और गंभीर हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, और 23 से 26 अप्रैल को पश्चिमी इलाकों में लू का भीषण कहर देखने को मिल सकता है, जहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बिहार के अधिकांश जिलों में आज लू चलने की संभावना है, हालांकि, बिहार में दो-तीन दिनों तक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का दौर शुरू हो जाएगा। राजधानी पटना में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजस्थान में मौसम विभाग ने 24 से 26 अप्रैल तक भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। झारखंड के चार जिलों के लिए भी लू का अलर्ट जारी किया गया है, और राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में लू का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है





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