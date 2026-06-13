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भारत विरोधी पाकिस्तान का महिला टी20 विश्व कप 2026 मैच 14 जून को, बर्मिंघम में पिच रिपोर्ट

क्रिकेट News

भारत विरोधी पाकिस्तान का महिला टी20 विश्व कप 2026 मैच 14 जून को, बर्मिंघम में पिच रिपोर्ट
भारत बनाम पाकिस्तानमहिला टी20 विश्व कप 2026बर्मिंघम पिच
📆13-06-2026 16:37:00
📰NBT Hindi News
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14 जून को एजबेस्टन ग्राउंड बर्मिंगहैम में टीम इंडिया महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला होने की उम्मीद है क्योंकि सतह पर उछाल और गति है।

14 जून को टीम इंडिया महिला टी20 विश्व कुप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड की पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला होगा क्योंकि यहां की सतह पर अच्छा उछाल और गति है, जिससे बड़े शॉट लगाने में आसानी होगी। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में गति और स्विंग मिल सकती है। भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही है जबकि पाकिस्तान की टीम फातिमा सना के नेतृत्व में है। दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक शेयर में भारत बहुत आगे है, क्योंकि अब तक आये 16 टी20 मैचों में से भारत ने 13 जीत हासिल की हैं जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 जीत मिलीं हैं। महिला टी20 विश्व कप 2026 का शुरुआत 12 जून से हो रहा है और अगले दिन होने वाले यह भारत-पाकिस्तान मुकाबला एकदम सेंसेशनल होगा। पिच की स्थिति को देखते हुए पीछे बैठने वाली टीम का फायदा हो सकता है क्योंकि महिला टी20 में बल्लेबाजों की औसत स्कोर 145 रन है। टीम इंडिया के पीछे एक मजबूत बैटिंग लाइअप है जिसमें हरमनप्रीत कौर , स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और क्रांति गौड़ जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। पाकिस्तान की टीम भी फातिमा सना, गुल फिरोजा और आयशा जफर जैसे बल्लेबाजों पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर यह मुकाबला दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी उत्सव का पल होगा.

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भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 विश्व कप 2026 बर्मिंघम पिच हरमनप्रीत कौर फातिमा सana टीम इंडिया पाकिस्तान महिला टीम एजबेस्टन ग्राउंड

 

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