भारत विरोधी पाकिस्तान का महिला टी20 विश्व कप 2026 मैच 14 जून को, बर्मिंघम में पिच रिपोर्ट

14 जून को एजबेस्टन ग्राउंड बर्मिंगहैम में टीम इंडिया महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला होने की उम्मीद है क्योंकि सतह पर उछाल और गति है।

14 जून को टीम इंडिया महिला टी20 विश्व कुप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड की पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला होगा क्योंकि यहां की सतह पर अच्छा उछाल और गति है, जिससे बड़े शॉट लगाने में आसानी होगी। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में गति और स्विंग मिल सकती है। भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही है जबकि पाकिस्तान की टीम फातिमा सना के नेतृत्व में है। दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक शेयर में भारत बहुत आगे है, क्योंकि अब तक आये 16 टी20 मैचों में से भारत ने 13 जीत हासिल की हैं जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 जीत मिलीं हैं। महिला टी20 विश्व कप 2026 का शुरुआत 12 जून से हो रहा है और अगले दिन होने वाले यह भारत-पाकिस्तान मुकाबला एकदम सेंसेशनल होगा। पिच की स्थिति को देखते हुए पीछे बैठने वाली टीम का फायदा हो सकता है क्योंकि महिला टी20 में बल्लेबाजों की औसत स्कोर 145 रन है। टीम इंडिया के पीछे एक मजबूत बैटिंग लाइअप है जिसमें हरमनप्रीत कौर , स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और क्रांति गौड़ जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। पाकिस्तान की टीम भी फातिमा सना, गुल फिरोजा और आयशा जफर जैसे बल्लेबाजों पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर यह मुकाबला दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी उत्सव का पल होगा.

14 जून को टीम इंडिया महिला टी20 विश्व कुप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड की पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला होगा क्योंकि यहां की सतह पर अच्छा उछाल और गति है, जिससे बड़े शॉट लगाने में आसानी होगी। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में गति और स्विंग मिल सकती है। भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही है जबकि पाकिस्तान की टीम फातिमा सना के नेतृत्व में है। दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक शेयर में भारत बहुत आगे है, क्योंकि अब तक आये 16 टी20 मैचों में से भारत ने 13 जीत हासिल की हैं जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 जीत मिलीं हैं। महिला टी20 विश्व कप 2026 का शुरुआत 12 जून से हो रहा है और अगले दिन होने वाले यह भारत-पाकिस्तान मुकाबला एकदम सेंसेशनल होगा। पिच की स्थिति को देखते हुए पीछे बैठने वाली टीम का फायदा हो सकता है क्योंकि महिला टी20 में बल्लेबाजों की औसत स्कोर 145 रन है। टीम इंडिया के पीछे एक मजबूत बैटिंग लाइअप है जिसमें हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और क्रांति गौड़ जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। पाकिस्तान की टीम भी फातिमा सना, गुल फिरोजा और आयशा जफर जैसे बल्लेबाजों पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर यह मुकाबला दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी उत्सव का पल होगा





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 विश्व कप 2026 बर्मिंघम पिच हरमनप्रीत कौर फातिमा सana टीम इंडिया पाकिस्तान महिला टीम एजबेस्टन ग्राउंड

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पीएम मोदी और मैक्रों फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 का करेंगे उद्घाटन, भारत के स्टार्ट-अप्स को पेश किया जाएगा - pm modi and macron to inaugurate india innovates 2026 in franceप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 14 जून को नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे।

Read more »

करियर राशिफल 14 जून 2026 : मेष राशि को नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, सिंह राशि के लिए दीर्घकालिक निवेश रहेगा फायदेमंद, जानें अपना आज का आर्थिक भविष्यफलCareer Horoscope 14 June 2026 : करियर और कमाई के मामले में 14 जून, रविवार का दिन खास रहने वाला है। चंद्रमा और सूर्य वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। कुछ राशियों को धैर्य और अनुशासन से लाभ मिलेगा। वहीं, कुछ राशियों के साहस में वृद्धि होगी और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए 14 जून का दिन...

Read more »

करियर राशिफल 14 जून 2026 : मेष राशि को नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, सिंह राशि के लिए दीर्घकालिक निवेश रहेगा फायदेमंद, जानें अपना आज का आर्थिक भविष्यफलCareer Horoscope 14 June 2026 : करियर और कमाई के मामले में 14 जून, रविवार का दिन खास रहने वाला है। चंद्रमा और सूर्य वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। कुछ राशियों को धैर्य और अनुशासन से लाभ मिलेगा। वहीं, कुछ राशियों के साहस में वृद्धि होगी और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए 14 जून का दिन...

Read more »

14 जून 2026 की राशिफल: सभी राशियों के लिये स्पष्ट मार्गदर्शिकाउपरोक्त विस्तृत राशिफल रिपोर्ट में धनु, मेष, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन सहित सभी राशियों के लिये आज के भविष्य, करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और निवेश के विषय में विशेष सलाह और उपायों का वर्णन किया गया है।

Read more »

14 जून 2026 का टैरो राशिफल: तुला और धनु के लिए नए अवसर, सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत14 जून 2026 के टैरो राशिफल में तुला और धनु राशि वालों के लिए नई शुरुआत और महत्वपूर्ण फैसले के अवसर बताए गए हैं। अन्य राशियों के लिए अतीत के जटिल मुद्दों को सुलझाना और भविष्य की दिशा ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन धैर्य और समझदारी पर जोर देता है।

Read more »

'किसी से भी हार जाओ, लेकिन', पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच से पहले जेमिमा रोड्रिग्स ने शेयर की अंदर की बात - jemimah rodrigues opened up about pressure surrounding india vs pakistan clash ind w vs pak w12 जून से आईसीसी विमंस टी20 विश्‍व कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में रविवार, 14 जून को भारतीय महिला टीम का सामना पाकिस्‍तान से होगा।

Read more »