भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टी-20 सीरीज के वक्त में बदलाव आ चुका है. आइए जानते हैं कि अब मैच कितने बजे शुरू होंगे.

भारत-इंग्लैंड टी-20 सीरीज की टाइमिंग में हुआ बदलाव ! जिसमें खेल ते नजर आ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी भारत और इंग्लैंड के बीच खेल ी जाने वाली टी-20 सीरीज के वक्त में बदलाव आ चुका है.

आइए जानते हैं कि अब मैच कितने बजे शुरू होंगे. भारत और इंग्लैंड के बीच जुलाई में 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. मगर, इस बीच अपकमिंग सीरीज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टी-20 मैचों के समय में बदलाव किया गया है.

पहले ये मैच भारतीय समयानुसार, रात 11 बजे शुरू होने वाले थे, जिसके चलते उपमहाद्वीप के अधिक लोग इसे नहीं देख पाते. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से इस मैच का टाइम बदला गया है, ताकि ज्यादातर लोग इसे देख सकें. हालांकि, इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

जुलाई में भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाना है, जहां दोनों टीमों के बीच पहले 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी और फिर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. मगर, टी-20 सीरीज को लेकर रिपोर्ट्स सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि IND VS ENG मैच की टाइमिंग में बदलाव हुआ है. अब टी-20 मैच भारतीय समयानुसार रात को 11 नहीं बल्कि रात में 10 बजे शुरू होंगे.

The ECB has advanced the start times of England's floodlit T20Is against India by one hour, from 6:30 pm to 5:30 pm local time, to maximize TV viewership. ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, पहले ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे (स्थानीय समय शाम साढ़े छह बजे) शुरू होने वाले थे, लेकिन प्रसारणकर्ताओं से बातचीत के बाद समय एक घंटा पहले कर दिया गया है. हालांकि, अब तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

लेकिन, अगर ऐसा होता है, तो ये वाकई एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि फिर रात एक बजे तक मैच खत्म हो जाएंगे, जिससे भारतीय फैंस को भी मैच देखने के लिए रात और देर तक नहीं जागना पड़ेगा. IPL 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में एंट्री मिल गई है.

आयरलैंड और इंग्लैंड फिर एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टी-20 टीम में वैभव सूर्यवंशी को कॉल-अप मिला है और अब हर किसी को उनके डेब्यू का इंतजार है. अब देखने वाली बात होगी कि वैभव को आयरलैंड दौरे पर ही डेब्यू का मौका मिल जाता है या फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा. ऐसे में भारत-इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टी-20 सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी एक्शन में नजर आ सकते हैं.

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी. यदि आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें





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