बांग्लादेश ने कहा कि भारत ने सुंदरबन तट के पास नदी के रास्तों से लोगों को अपने देश में धकेलने की कोशिश की है, लेकिन बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल ने इसे नाकाम कर दिया है।
भारत पर सुंदरबन के रास्ते पुश-इन की कोशिश का आरोप, बांग्लादेश बोला- हमने नाकाम किया, गश्त बढ़ाई। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ( BGB ) ने सतखीरा में सुंदरबन तट के पास नदी के रास्तों से लोगों को बांग्लादेश में धकेलने ( पुश-इन ) की भारत ीय सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) की कोशिशों को नाकाम करने का दावा किया है। उसने कहा कि ये कोशिशें नील डुमुर बटालियन 17 BGB के अधिकार क्षेत्र वाले सीमावर्ती इलाकों में हुईं। बीजीबी का कहना है कि भारत ने सतखीरा में सुंदरबन तट के पास नदी के रास्तों से लोगों को उनके देश में धकेलने ( पुश-इन ) को कोशिश को नाकाम किया है। बीजीबी लगातार बीएसएफ पर लोगों को अवैध तरीके से अपनी सीमा में दाखिल करने का आरोप लगा रही है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।17 BGB मुख्यालय से जारी बयान में दावा किया गया, 8 जून से आज (10 जून) सुबह तक, भारत की 74 और 77 BSF बटालियनों ने लगभग 15-20 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी के रास्तों सहित अलग-अलग सीमा बिंदुओं से बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश की। उसने कहा कि BGB की सतर्कता के कारण यह कोशिश नाकाम हो गई।17 BGB के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शहरियार राजीव ने कहा, "किसी भी व्यक्ति या समूह को अवैध रूप से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ' पुश-इन ' की कोशिशों का सख्ती से विरोध किया जा रहा है।"उन्होंने आगे कहा, "माना जा रहा है कि वे फिर से कोशिश कर सकते हैं। BGB भी ऐसी कोशिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है।" उन्होंने आगे कहा, "सीमावर्ती इलाकों में, नदी के रास्तों सहित, रात भर गश्त बढ़ाई जा रही है। घोषणाओं और सीटी के जरिए BSF को सूचित किया जा रहा है कि BGB सतर्क है।.
भारत पर सुंदरबन के रास्ते पुश-इन की कोशिश का आरोप, बांग्लादेश बोला- हमने नाकाम किया, गश्त बढ़ाई। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने सतखीरा में सुंदरबन तट के पास नदी के रास्तों से लोगों को बांग्लादेश में धकेलने (पुश-इन) की भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) की कोशिशों को नाकाम करने का दावा किया है। उसने कहा कि ये कोशिशें नील डुमुर बटालियन 17 BGB के अधिकार क्षेत्र वाले सीमावर्ती इलाकों में हुईं। बीजीबी का कहना है कि भारत ने सतखीरा में सुंदरबन तट के पास नदी के रास्तों से लोगों को उनके देश में धकेलने (पुश-इन) को कोशिश को नाकाम किया है। बीजीबी लगातार बीएसएफ पर लोगों को अवैध तरीके से अपनी सीमा में दाखिल करने का आरोप लगा रही है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।17 BGB मुख्यालय से जारी बयान में दावा किया गया, 8 जून से आज (10 जून) सुबह तक, भारत की 74 और 77 BSF बटालियनों ने लगभग 15-20 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी के रास्तों सहित अलग-अलग सीमा बिंदुओं से बांग्लादेश में धकेलने की कोशिश की। उसने कहा कि BGB की सतर्कता के कारण यह कोशिश नाकाम हो गई।17 BGB के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शहरियार राजीव ने कहा, "किसी भी व्यक्ति या समूह को अवैध रूप से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 'पुश-इन' की कोशिशों का सख्ती से विरोध किया जा रहा है।"उन्होंने आगे कहा, "माना जा रहा है कि वे फिर से कोशिश कर सकते हैं। BGB भी ऐसी कोशिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है।" उन्होंने आगे कहा, "सीमावर्ती इलाकों में, नदी के रास्तों सहित, रात भर गश्त बढ़ाई जा रही है। घोषणाओं और सीटी के जरिए BSF को सूचित किया जा रहा है कि BGB सतर्क है।
भारत बांग्लादेश सुंदरबन पुश-इन सीमा सुरक्षा बल BGB BSF