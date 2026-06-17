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भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हराया

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भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हराया
भारतविमेंस टी-20 वर्ल्ड कपनीदरलैंड
📆17-06-2026 23:33:00
📰Dainik Bhaskar
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भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हराया। स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी खेलते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने मेंस/विमेंस टी-20 क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं।

भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी खेल ते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने मेंस/विमेंस टी-20 क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं। दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत ीय विमेंस टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। यह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। शेफाली और स्मृति ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। यह टी-20 इंटरनेशनल में दोनों की 5वीं शतकीय साझेदारी थी.

भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी खेलते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने मेंस/विमेंस टी-20 क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं। दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारतीय विमेंस टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। यह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। शेफाली और स्मृति ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। यह टी-20 इंटरनेशनल में दोनों की 5वीं शतकीय साझेदारी थी

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भारत विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप नीदरलैंड स्मृति मंधाना दीप्ति शर्मा झूलन गोस्वामी शेफाली

 

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