भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हराया। स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी खेलते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने मेंस/विमेंस टी-20 क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं।

भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी खेल ते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने मेंस/विमेंस टी-20 क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं। दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारत ीय विमेंस टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। यह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। शेफाली और स्मृति ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। यह टी-20 इंटरनेशनल में दोनों की 5वीं शतकीय साझेदारी थी.

भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी खेलते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने मेंस/विमेंस टी-20 क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनीं। दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। भारतीय विमेंस टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। यह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। शेफाली और स्मृति ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। यह टी-20 इंटरनेशनल में दोनों की 5वीं शतकीय साझेदारी थी





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भारत विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप नीदरलैंड स्मृति मंधाना दीप्ति शर्मा झूलन गोस्वामी शेफाली

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

विमेंस टी-20 वर्ल्डकप में डबल हेडर आज: न्यूजीलैंड-श्रीलंका, इंग्लैंड-आयरलैंड में मुकाबला; डिफेंडिंग चैंपियन को पहली जीत की तलाशWomens T20 World Cup latest updates. England vs Ireland & New Zealand vs Sri Lanka matches today. Follow Dainik Bhaskar.

Read more »

बीसीए महिला अंडर-19 टी-20 ट्राफी : नंदिनी का तूफान, टीम ई ने टीम जी को 9 रन से हरायाभागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में बीसीए महिला अंडर-19 टी-20 ट्राफी के लीग मुकाबले में टीम ई ने टीम जी को 9 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। कप्तान नंदिनी यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी टीम की जीत का मुख्य आधार बनी।

Read more »

कितने बजे शुरू होगा महिला टी-20 विश्व कप में भारत-नीदरलैंड का मुकाबला? जानिए कहां FREE देख सकेंगे LIVE एक्शनIND W VS NED W: महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि ये मैच कहां लाइव देख सकेंगे.

Read more »

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप- आज भारत Vs नीदरलैंड: टी-20 इंटरनेशनल में पहली बार होगा सामना; पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका सेWomens T20 World Cup 2026 IND vs NED match preview. Latest Updates. वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड के साथ होगा। यह मुकाबला हेडिंग्ले (लीड्स) के मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

Read more »

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप- आज भारत Vs नीदरलैंड: टी-20 इंटरनेशनल में पहली बार होगा सामना; पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका सेWomens T20 World Cup 2026 IND vs NED match preview. Latest Updates. वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड के साथ होगा। यह मुकाबला हेडिंग्ले (लीड्स) के मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

Read more »

IND W vs NED W: भारत की टी20 विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत, दीप्ति शर्मा ने हासिल की बड़ी उपलब्धिभारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। बुधवार को खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209

Read more »