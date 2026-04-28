भारत-न्यूजीलैंड FTA साइन: 5000 भारतीयों को वर्किंग वीजा, कोल इंडिया का मुनाफा 11% बढ़ा, सेंसेक्स 639 अंक ऊपर

भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन होने से व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 11% का मुनाफा दर्ज किया है। शेयर बाजार में सेंसेक्स 639 अंक की तेजी के साथ 77,304 पर बंद हुआ। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एम्पियर मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। देश के विभिन्न भागों में मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन होने से व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। इस समझौते के तहत, भारत से न्यूजीलंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे इन श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया, जबकि भारत के मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत-न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत बताया है। इस समझौते के तहत, 5000 भारतीयों को न्यूजीलंड में वर्किंग वीजा मिलने का भी प्रावधान है, जिससे भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के नए पथ खुलेंगे। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 11% का मुनाफा दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 5.

75% अधिक है। कंपनी ने अपनी रेवेन्यू में वृद्धि दर्ज की है और निवेशकों को ₹5.25 का लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। इस मुनाफा वृद्धि के साथ, कोल इंडिया के शेयर बाजार में भी अच्छी प्रदर्शन दर्शाया है। शेयर बाजार में सोमवार को सेंसेक्स 639 अंक की तेजी के साथ 77,304 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 195 अंक की बढ़त रही। ऑटो, IT, मेटल, मीडिया और फार्मा शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही, जिसमें सन फार्मा के शेयर में 6.83% की तेजी दर्ज की गई। सन फार्मा ने अमेरिका की ऑर्गेनॉन एंड कंपनी को खरीदने के लिए 11.75 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा) की डील की है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भारत में अपना अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर मैग्नस नियो लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 86,999 रुपए है। यह स्कूटर फुल चार्ज पर 118km की रेंज और 65kmph की टॉप स्पीड प्रदान करता है। यह बजाज चेतक और एथर रिज्टा जैसे अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों से मुकाबला करेगा। इस लॉन्च के साथ, भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में नए विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, जो ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा, देश के विभिन्न भागों में मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है, जिसमें झारखंड में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है





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