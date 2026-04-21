भारत के सामने बढ़ता आतंकी और मजहबी कट्टरता का संकट

यह लेख भारत में बढ़ती आतंकी गतिविधियों, गजवा-ए-हिंद के एजेंडे, और सुनियोजित धर्मांतरण के मामलों पर प्रकाश डालता है। लेखक ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के उदाहरणों के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण किया है।

पहलगाम में हुए उस भयावह नरसंहार को बीते हुए आज एक वर्ष पूर्ण हो गया है, जब 25 निर्दोष पर्यटकों को उनके स्वजनों के सामने ही केवल उनके मजहब के आधार पर पहचान कर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उस समय संपूर्ण देश में इस क्रूर घटना के प्रति गहरा रोष और आक्रोश व्याप्त था, जिसके फलस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान स्थित आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया था। यह कड़वा सच है कि पहलगाम की उस घटना में पाकिस्तान से आए आतंकियों को स्थानीय स्तर पर संरक्षण देने वाले गद्दारों ने मदद की थी। आज भी, उस

सैन्य कार्रवाई के बाद भी, पड़ोसी देश का रुख और आतंकी संगठनों की कार्यप्रणाली में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है। वे लगातार लोन वुल्फ हमलों और दिल्ली में लाल किले के समीप हुए कार बम विस्फोट जैसी साजिशों के माध्यम से भारतीय शांति को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। संदिग्ध आतंकियों की निरंतर हो रही गिरफ्तारियां इस बात का प्रमाण हैं कि जिहादी सोच की विषबेल समाज में अपनी जड़ें गहरी करती जा रही है। हाल के दिनों में गुजरात पुलिस द्वारा इरफान खान और मुर्शीद जाहिद की गिरफ्तारी और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा इस्लामिक स्टेट से प्रभावित चार संदिग्धों को पकड़ा जाना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इन लोगों का लक्ष्य न केवल राम मंदिर और संसद भवन जैसे अतिसंवेदनशील स्थानों को निशाना बनाना था, बल्कि देश में खिलाफत और इस्लामी राज्य की स्थापना करने का खतरनाक मंसूबा भी था। यह केवल एक गुट की बात नहीं है, बल्कि अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और सिमी जैसी अनेक संस्थाएं अलग-अलग रूपों में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के भ्रम को पालकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रही हैं। कुशीनगर से रिजवान अहमद की गिरफ्तारी हो या लश्कर के हैंडलर शबीर अहमद लोन का पकड़ा जाना, यह साफ दर्शाता है कि आतंकियों की भर्ती का सिलसिला निरंतर जारी है। आतंकवाद के अलावा, अब मतांतरण का जिहाद एक नई और भयावह चुनौती बनकर उभरा है। नाशिक, नागपुर और भोपाल की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि किस प्रकार छल-कपट, यौन शोषण और प्रेमजाल का उपयोग करके निर्दोष हिंदू युवतियों को इस्लाम में बदलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। भोपाल में स्पा और ब्यूटी पार्लर की आड़ में नाबालिग युवतियों को निशाना बनाने वाली साजिश रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दुखद यह है कि अब कुछ मुस्लिम युवतियां भी इस कट्टरपंथी एजेंडे का हिस्सा बन रही हैं। जब जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख जैसे प्रभावशाली लोग सार्वजनिक मंचों से जिहाद को पवित्र बताकर उसका महिमामंडन करते हैं, तो यह उन कट्टरपंथी तत्वों के हौसले को और अधिक मजबूती देता है। देश को यह समझना होगा कि जिहाद और आतंक के इस गठजोड़ का एक ही उद्देश्य है- भारतीयता को मिटाना और मजहबी कट्टरता के आधार पर व्यवस्था को बदलना। इस वैचारिक और भौतिक हमले के विरुद्ध देश को न केवल सतर्क रहने, बल्कि सामाजिक और कानूनी स्तर पर मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है





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