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भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का अमेरिका के विरोध

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भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का अमेरिका के विरोध
भारतीय नाविकों की मौतअमेरिका के हमलेविदेश मंत्री जयशंकर
📆12-06-2026 21:17:00
📰Dainik Jagran
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भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का अमेरिका के विरोध, विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

विदेश मंत्री एस.

जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से गुरुवार शाम फोन पर बात की और खाड़ी इलाके में अमेरिकी नौसेना के हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत पर भारत का मजबूत विरोध दर्ज कराया। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि मैंने आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के उन हमलों पर भारत का मजबूत विरोध दोहराया, जिनमें तीन भारतीय नाविक मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ ऐसे घातक कार्रवाई उचित नहीं है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू ने अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को जवाहरलाल नेहरू भवन बुलाया और हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय नाविकों की जान को खतरे में डालने वाले ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और क्षेत्रीय तनाव के कारण वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मीक्स को बुधवार रात भी तलब किया गया था। वाणिज्यिक टैंकर पर ओमान तट के पास अमेरिकी हमला हुआ। इसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। 21 नाविकों को बचा लिया गया, जबकि तीन की मौत हो गई। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश शामिल हैं। इससे पहले आठ जून को मारिवेक्स और 11 जून को जलवीर नामक जहाज पर भी हमले हुए थे। इन दोनों घटनाओं में 40 से ज्यादा भारतीय नाविकों की जान जोखिम में पड़ी थी

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भारतीय नाविकों की मौत अमेरिका के हमले विदेश मंत्री जयशंकर मार्को रूबियो वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा

 

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