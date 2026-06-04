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भारत में आज मानसून दस्तक देगा, 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश की चेतावनी

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भारत में आज मानसून दस्तक देगा, 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश की चेतावनी
मानसूनतूफानी आंधीबारिश
📆04-06-2026 00:46:00
📰Dainik Jagran
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इंडिया मेटरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और तूफानी आंधी की संभावना के कारण अलर्ट जारी किए हैं। केरल में ऑरेंज अलर्ट है जबकि दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम सुहावना रहेगा। बिहार में भीषण लू की आशंका है।

देश में आज मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है तथा 17 राज्यों में तूफानी आंधी और भारी बारिश की संभावना के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं। इंडिया मेटरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुसार, 24 घंटों के भीतर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश और तूफानी आंधियों का इल札 होने की संभावना है। विशेष रूप से राजस्थान में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ ओले भी गिरने की उम्मीद है। केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके कारण मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में निम्नीभूमि में जलभराव, नदियों में उफान और भूस्खलन जैसी स्थितियों का जोखिम बनheiro। केरल के कुछ हिस्सों में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश पड़ने की संभावना है। दिल्ली में गर्मी की भीषणता में थोड़ी राहत आएगी और अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के बीच रहने की अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम या रात के समय 50 किमी/घंटा की गति से तेज हवा और आंधी का इल札 संभव है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम सुहावना रहेगा। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार में गर्मी का सीतम जारी है तथा इस सप्ताह के अंत तक कई जिलों में भीषण लू चलने की स्थिति बनी हुई है। मानसून के इल Torre के दौरान बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में.

देश में आज मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है तथा 17 राज्यों में तूफानी आंधी और भारी बारिश की संभावना के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं। इंडिया मेटरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुसार, 24 घंटों के भीतर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश और तूफानी आंधियों का इल札 होने की संभावना है। विशेष रूप से राजस्थान में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ ओले भी गिरने की उम्मीद है। केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके कारण मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में निम्नीभूमि में जलभराव, नदियों में उफान और भूस्खलन जैसी स्थितियों का जोखिम बनheiro। केरल के कुछ हिस्सों में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश पड़ने की संभावना है। दिल्ली में गर्मी की भीषणता में थोड़ी राहत आएगी और अधिकतम तापमान 38°C से 40°C के बीच रहने की अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम या रात के समय 50 किमी/घंटा की गति से तेज हवा और आंधी का इल札 संभव है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम सुहावना रहेगा। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार में गर्मी का सीतम जारी है तथा इस सप्ताह के अंत तक कई जिलों में भीषण लू चलने की स्थिति बनी हुई है। मानसून के इल Torre के दौरान बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में

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मानसून तूफानी आंधी बारिश IMD अलर्ट केरल ऑरेंज अलर्ट

 

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