भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता आज: 70% भारतीय उत्पादों को मिलेगा शुल्क-मुक्त प्रवेश, व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे लगभग 70% भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। इस समझौते का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना कर पांच अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं कम हो जाएंगी।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जो दोनों देश ों के व्यापारिक संबंधों में एक नया अध्याय खोलने वाला है। इस समझौते के तहत, लगभग 70% भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा, जिससे भारतीय निर्यात कों को एक बड़ा फायदा होगा। इस समझौते का मुख्य उद् देश ्य अगले पांच वर्षों में दोनों देश ों के बीच व्यापार को दोगुना कर पांच अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें कोई टैक्स लगाया नहीं जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में यह समझौता अंतिम रूप में सिग्नेचर किया जाएगा। गोयल ने कहा कि यह समझौता कई वर्षों की लंबी चर्चाओं और उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई बातचीत ने इस समझौते को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। इस सौदे के बाद दोनों देश ों के बीच व्यापारिक बाधाएं कम हो जाएंगी। टैरिफ में ढील के अलावा, इस समझौते के तहत बेहतर नियामकीय सहयोग के जरिये गैर-टैरिफ रुकावटों को दूर करने, कस्टम, सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी उपायों और व्यापार में तकनीकी बाधाओं से जुड़े नियमों को आसान बनाने के प्रावधान भी शामिल हैं। न्यूजीलंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जो विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, सेवा, नवाचार और रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों में आएगा। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड से भारत को निर्यात होने वाले ऊन, कोयला, भेड़ का मांस, शराब, एवोकैडो, ब्लूबेरी और 95% से अधिक वानिकी एवं लकड़ी के सामान पर टैरिफ कम या खत्म हो जाएगा। गोयल और मैक्ले ने रविवार को अपनी-अपनी पत्नियों के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस बीच, गोयल ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ अपने आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। भारत ने किसानों और घरेलू उद्योग (एमएसएमई) की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए डेयरी क्षेत्र को इस समझौते से बाहर रखा है। दूध, क्रीम, चीज और अन्य डेयरी उत्पादों पर न्यूजीलंड को कोई रियायत नहीं दी गई है। प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा एवं तेल, हथियार, गोला-बारूद, रत्न-आभूषण, तांबा एवं उससे बने उत्पाद और एल्यूमीनियम एवं उससे बने सामान जैसी कई संवेदनशील वस्तुओं को भी इस सौदे से बाहर रखा गया है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड कीवी फल, सेब और शहद पर एक विशेष कृषि-तकनीक कार्ययोजना तैयार करेगा। इसका उद् देश ्य भारतीय किसानों को अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करना है। इस सहयोग में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, बेहतर रोपण सामग्री, उत्पादकों के लिए क्षमता निर्माण, बाग प्रबंधन, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं, आपूर्ति शृंखला के प्रदर्शन और खाद्य सुरक्षा के लिए तकनीकी सहायता शामिल है। समझौते में भौगोलिक संकेत यानी जीआई उत्पादों को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूजीलंड ने अपने कानून में बदलाव कर भारतीय शराब और स्पिरिट्स के पंजीकरण को आसान बनाने का भरोसा दिया है। समझौते के तहत, न्यूजीलंड हर साल 5,000 भारतीय पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा देगा, जिसकी वैधता तीन साल तक होगी। इसमें योग प्रशिक्षक, आयुष चिकित्सक, शेफ के साथ आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, शिक्षा, निर्माण जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्र शामिल हैं। इससे सेवा क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। न्यूजीलैंड में तेजी से नियामकीय पहुंच मिलने के कारण भारत के फार्मा और मेडिकल उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए), ईयू की यूरोपीयन मेडिसिन एजेंसी और यूके की मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी जैसे भरोसेमंद नियामकीय की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एवं ग्लोबल क्लीनिकल प्रैक्टिस जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा। इससे दोहरी जांचें कम होंगी। अनुपालन लागत घटेगी और उत्पादों की मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी। इससे न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के दवा और मेडिकल उपकरणों के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में एक नया अध्याय खोलने वाला है। इस समझौते के तहत, लगभग 70% भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को एक बड़ा फायदा होगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना कर पांच अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें कोई टैक्स लगाया नहीं जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में यह समझौता अंतिम रूप में सिग्नेचर किया जाएगा। गोयल ने कहा कि यह समझौता कई वर्षों की लंबी चर्चाओं और उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई बातचीत ने इस समझौते को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। इस सौदे के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं कम हो जाएंगी। टैरिफ में ढील के अलावा, इस समझौते के तहत बेहतर नियामकीय सहयोग के जरिये गैर-टैरिफ रुकावटों को दूर करने, कस्टम, सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी उपायों और व्यापार में तकनीकी बाधाओं से जुड़े नियमों को आसान बनाने के प्रावधान भी शामिल हैं। न्यूजीलंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जो विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, सेवा, नवाचार और रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों में आएगा। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड से भारत को निर्यात होने वाले ऊन, कोयला, भेड़ का मांस, शराब, एवोकैडो, ब्लूबेरी और 95% से अधिक वानिकी एवं लकड़ी के सामान पर टैरिफ कम या खत्म हो जाएगा। गोयल और मैक्ले ने रविवार को अपनी-अपनी पत्नियों के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस बीच, गोयल ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ अपने आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। भारत ने किसानों और घरेलू उद्योग (एमएसएमई) की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए डेयरी क्षेत्र को इस समझौते से बाहर रखा है। दूध, क्रीम, चीज और अन्य डेयरी उत्पादों पर न्यूजीलंड को कोई रियायत नहीं दी गई है। प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा एवं तेल, हथियार, गोला-बारूद, रत्न-आभूषण, तांबा एवं उससे बने उत्पाद और एल्यूमीनियम एवं उससे बने सामान जैसी कई संवेदनशील वस्तुओं को भी इस सौदे से बाहर रखा गया है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड कीवी फल, सेब और शहद पर एक विशेष कृषि-तकनीक कार्ययोजना तैयार करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करना है। इस सहयोग में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, बेहतर रोपण सामग्री, उत्पादकों के लिए क्षमता निर्माण, बाग प्रबंधन, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं, आपूर्ति शृंखला के प्रदर्शन और खाद्य सुरक्षा के लिए तकनीकी सहायता शामिल है। समझौते में भौगोलिक संकेत यानी जीआई उत्पादों को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूजीलंड ने अपने कानून में बदलाव कर भारतीय शराब और स्पिरिट्स के पंजीकरण को आसान बनाने का भरोसा दिया है। समझौते के तहत, न्यूजीलंड हर साल 5,000 भारतीय पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा देगा, जिसकी वैधता तीन साल तक होगी। इसमें योग प्रशिक्षक, आयुष चिकित्सक, शेफ के साथ आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, शिक्षा, निर्माण जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्र शामिल हैं। इससे सेवा क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। न्यूजीलैंड में तेजी से नियामकीय पहुंच मिलने के कारण भारत के फार्मा और मेडिकल उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए), ईयू की यूरोपीयन मेडिसिन एजेंसी और यूके की मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी जैसे भरोसेमंद नियामकीय की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एवं ग्लोबल क्लीनिकल प्रैक्टिस जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा। इससे दोहरी जांचें कम होंगी। अनुपालन लागत घटेगी और उत्पादों की मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी। इससे न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के दवा और मेडिकल उपकरणों के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा





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भारत-न्यूजीलैंड एफटीए मुक्त व्यापार समझौता शुल्क-मुक्त प्रवेश भारतीय निर्यात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

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