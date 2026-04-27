भारत सरकार E25 पेट्रोल लाने की तैयारी कर रही है, पायलट प्रोजेक्ट से शुरू होगी बिक्री

भारत सरकार ने E20 पेट्रोल के बाद अब E25 पेट्रोल लाने की तैयारी की है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य मेट्रो शहरों के कुछ पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा। E25 पेट्रोल से लोगों की जेब पर कम असर पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देशभर में 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल) बेचने को अनिवार्य कर दिया है, और अब E25 पेट्रोल (25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल) लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस योजना के लिए पूरी तैयारी कर ली है और अंतिम मंजूरी के लिए प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, E25 अभी सभी गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रही है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के अलावा मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर E25 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के तहत, सरकार एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। E20 के बाद अब E25 लाने पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर और अन्य मेट्रो शहरों के कुछ पेट्रोल पंपों से E25 पेट्रोल बेचना शुरू किया जाएगा। इसमें पेट्रोल पंपों के कुछ टैंकों को E25 पेट्रोल में बदल दिया जाएगा, ताकि E20 पेट्रोल की आपूर्ति पर कोई असर न हो। सरकार ने E25 पेट्रोल को सस्ता रखने की भी योजना बनाई है, जिसके लिए तेल कंपनियों से बातचीत जारी है। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट और कुछ अन्य पेट्रोल पंपों से E25 पेट्रोल बेचना शुरू किया जा सकता है। E25 पेट्रोल के फायदे कई हैं। इससे लोगों की जेब पर कम असर पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। इसके अलावा, सरकार की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी लाभ होगा। हालांकि, इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले सरकार इसके चुनौतियों को समझने की कोशिश कर रही है। सरकार 2030 तक E30 पेट्रोल बेचने की योजना बना रही है और भविष्य में E85 और E100 फ्यूल पर भी काम कर रही है। E25 पेट्रोल से पहले सरकार और तेल कंपनियां ऑटोमोबाइल कंपनियों और अन्य स्टेकहोल्डरों से बात कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से गाड़ी मॉडल में E25 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से नहीं.

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देशभर में 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल) बेचने को अनिवार्य कर दिया है, और अब E25 पेट्रोल (25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल) लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस योजना के लिए पूरी तैयारी कर ली है और अंतिम मंजूरी के लिए प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, E25 अभी सभी गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रही है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के अलावा मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर E25 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के तहत, सरकार एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। E20 के बाद अब E25 लाने पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर और अन्य मेट्रो शहरों के कुछ पेट्रोल पंपों से E25 पेट्रोल बेचना शुरू किया जाएगा। इसमें पेट्रोल पंपों के कुछ टैंकों को E25 पेट्रोल में बदल दिया जाएगा, ताकि E20 पेट्रोल की आपूर्ति पर कोई असर न हो। सरकार ने E25 पेट्रोल को सस्ता रखने की भी योजना बनाई है, जिसके लिए तेल कंपनियों से बातचीत जारी है। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट और कुछ अन्य पेट्रोल पंपों से E25 पेट्रोल बेचना शुरू किया जा सकता है। E25 पेट्रोल के फायदे कई हैं। इससे लोगों की जेब पर कम असर पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। इसके अलावा, सरकार की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी लाभ होगा। हालांकि, इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले सरकार इसके चुनौतियों को समझने की कोशिश कर रही है। सरकार 2030 तक E30 पेट्रोल बेचने की योजना बना रही है और भविष्य में E85 और E100 फ्यूल पर भी काम कर रही है। E25 पेट्रोल से पहले सरकार और तेल कंपनियां ऑटोमोबाइल कंपनियों और अन्य स्टेकहोल्डरों से बात कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से गाड़ी मॉडल में E25 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से नहीं





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