भारत में फ्लेक्‍स फ्यूल वाले वाहनों की एंट्री हुई है, जो देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा, इस ईंधन के उपयोग से देश में कच्‍चे तेल की मांग कम हो जाएगी और उसे खरीदने के लिए दिए जाने वाले डॉलर की बचत की जा सकती है।

भारत में फ्लेक्‍स फ्यूल वाले वाहन ों की एंट्री हुई है। यह तकनीक देश में वाहन ों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा, इस ईंधन के उपयोग से देश में कच्‍चे तेल की मांग कम हो जाएगी और उसे खरीदने के लिए दिए जाने वाले डॉलर की बचत की जा सकती है। किसानों को भी फ्लेक्‍स फ्यूल ईंधन से फायदा मिलेगा, क्‍योंकि यह ईंधन गन्‍ने के रस से बनाया जाता है। आम आदमी को भी इस ईंधन से बड़ा फायदा मिलेगा, क्‍योंकि फ्लेक्‍स फ्यूल का उपयोग जब बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इसकी लागत भी कम हो जाएगी और कीमत कम हो जाएगी। लेकिन फ्लेक्‍स फ्यूल का सबसे बड़ा नुकसान वाहन की माइलेज पर होगा, जो सामान्‍य पेट्रोल से चलने वाले वाहन ों के मुकाबले 15 से 20 फीसदी तक कम हो सकती है। इसके अलावा, इंजन की उम्र पर भी फ्लेक्‍स फ्यूल का असर हो सकता है और सामान्‍य पेट्रोल के मुकाबले इस तरह के ईंधन से चलने वाले वाहन ों में पाइप, रबड़ सील जैसे हिस्‍से जल्‍दी खराब हो सकते हैं.

भारत में फ्लेक्‍स फ्यूल वाले वाहनों की एंट्री हुई है। यह तकनीक देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा, इस ईंधन के उपयोग से देश में कच्‍चे तेल की मांग कम हो जाएगी और उसे खरीदने के लिए दिए जाने वाले डॉलर की बचत की जा सकती है। किसानों को भी फ्लेक्‍स फ्यूल ईंधन से फायदा मिलेगा, क्‍योंकि यह ईंधन गन्‍ने के रस से बनाया जाता है। आम आदमी को भी इस ईंधन से बड़ा फायदा मिलेगा, क्‍योंकि फ्लेक्‍स फ्यूल का उपयोग जब बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इसकी लागत भी कम हो जाएगी और कीमत कम हो जाएगी। लेकिन फ्लेक्‍स फ्यूल का सबसे बड़ा नुकसान वाहन की माइलेज पर होगा, जो सामान्‍य पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले 15 से 20 फीसदी तक कम हो सकती है। इसके अलावा, इंजन की उम्र पर भी फ्लेक्‍स फ्यूल का असर हो सकता है और सामान्‍य पेट्रोल के मुकाबले इस तरह के ईंधन से चलने वाले वाहनों में पाइप, रबड़ सील जैसे हिस्‍से जल्‍दी खराब हो सकते हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

फ्लेक्‍स फ्यूल वाहन प्रदूषण कच्‍चे तेल डॉलर की बचत

United States Latest News, United States Headlines