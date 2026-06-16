भारतीय शेयर बाजार ने लगातार तीसरे दिन तेज़ी दिखाई, सेंसेक्स‑निफ्टी ने 24,000 के करीब पार किया

तीसरे लगातार व्यापारिक सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने बुलिश रुझान दिखाते हुए सेंसेक्स को 0.71% और निफ्टी को 0.57% की बढ़त दिलाई। प्रमुख सेक्टरों में बहुमुखी उछाल, भू‑राजनीतिक तनाव में कमी और रूपए की मजबूती ने निवेशकों के भरोसे को बढ़ावा दिया। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार 24,000 का रेजिस्टेंस स्तर टूटे तो अगला लक्ष्य 24,200‑24,400 हो सकता है।

भारतीय शेयर बाजार ने लगातार तीसरे व्यापारिक दिवस पर बुलिश रुख दिखाया, जिसमें प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी ने उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया। मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 0.71 प्रतिशत बढ़कर 76,808.48 अंक पर पहुँच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 0.

{0}57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,989.15 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांक 24,000 के निकट आकर निवेशकों की आशाओं को पुनः‌जगा दिया। इस सत्र में 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने 544.15 अंक की वृद्धि के साथ 76,846.74 के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि निफ्टी 135.25 अंक की बढ़ोतरी कर 24,002.60 के सत्रीय उच्च पर पहुँचा। सेक्टोरल प्रदर्शन को देखें तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मेटल को छोड़कर सभी प्रमुख सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी आईटी, कंज्यूमर डी‍यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, मीडिया, एफएमसीजी और रियल एस्टेट में 1 से 2 प्रतिशत की मध्यम बढ़त दर्ज की गई। इस रैली में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, एचयूएल और ओएनजीसी जैसी कंपनियों ने सर्वाधिक लाभ कमाया, जबकि हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, आइशर मोटर्स और मारुति सुजुकी ने नुकसान वहन किया। विशेषज्ञों ने इस सकारात्मक मूवमेंट के पीछे अमेरिका‑ईरान के औपचारिक शांति समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य के पुनः खोलने की संभावनाओं को मूल्यवान माना। इन घटनाओं ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को कम किया और भू‑राजनीतिक तनाव को घटाकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रूपए ने डॉलर के मुकाबले मज़बूती दिखाई, 95 के ऊपर के स्तर से नीचे गिरकर लगभग 94.6 के आसपास ट्रेड किया, जिससे विदेशी पूंजी प्रवाह में सुधार हुआ। तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि निफ्टी 50 ने 23,900‑23,950 के रेंज में व्यापार किया, लेकिन दोपहर के सत्र में खरीदारी के दबाव ने इसे 24,000 के निकट ले आया। वर्तमान में 24,000 का स्तर प्रमुख रेजिस्टेंस माना जा रहा है; यदि इंडेक्स इसे ऊपर सफलता से पार कर लेता है तो 24,200‑24,400 के लक्ष्य पर तेजी की संभावना है। दूसरी ओर, 23,900 का स्तर तुरंत सपोर्ट का काम कर सकता है और 23,800 के ऊपर रहना ऊपर की रैंप को जारी रखने के लिये आवश्यक होगा। आगे के बाजार दृष्टिकोण में निवेशकों की नज़र अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका‑ईरान समझौते के कार्यान्वयन और अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की मौद्रिक नीति बैठकों पर टिकी रहेगी। ऊर्जा कीमतों में मौजूदा अतिरिक्तता और महंगाई के जोखिम के कारण फेड की नीतियों का वैश्विक बाजारों पर प्रभाव बढ़ा हुआ है। यद्यपि वर्तमान में भू‑राजनीतिक तनाव में कमी ने सकारात्मक माहौल बनाया है, सच्ची और स्थायी तेजी तभी साकार होगी जब शांति समझौता सफलतापूर्वक लागू हो और ऊर्जा बाजार सामान्य स्थिति में लौटे। तब तक बाजार को किसी भी नई सूचना पर तेज़ प्रतिक्रिया देने की संभावना रहेगी, जिससे अस्थिरता बनी रह सकती है





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