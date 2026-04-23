भारत में मौसम का हाल: भीषण गर्मी और भारी बारिश का कहर

देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत में लू और पूर्वोत्तर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में अलर्ट जारी किया है।

आज 23 अप्रैल 2026 का मौसम देश में दो विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों को असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश ने कहर ढा रखा है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ( IMD ) ने 12 राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अप्रैल को लू की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23-25 अप्रैल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23-26 अप्रैल, राजस्थान में 24-26 अप्रैल और मध्य प्रदेश में 23-26 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी गर्म और आर्द्र स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली में आज (23 अप्रैल) तीखी गर्मी पड़ने की संभावना है और मौसम विभाग ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है। आने वाले दिनों में लू की पहली लहर का सामना करना पड़ सकता है। 23 अप्रैल को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 24 और 25 अप्रैल को यह क्रमशः 43 डिग्री और 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इन दोनों दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी है, जहाँ तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और मेरठ जैसे शहरों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिहार में 23 अप्रैल को लू चलने की संभावना है, लेकिन इसके बाद आंधी, बारिश और बिजली का दौर शुरू हो सकता है। झारखंड में भी 4 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के कई क्षेत्रों में 24 अप्रैल से हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में 24 से 26 अप्रैल तक भीषण लू का अलर्ट है, जहाँ तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 25 अप्रैल तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है, जबकि उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 25 से 28 अप्रैल तक छिटपुट से लेकर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है.

आज 23 अप्रैल 2026 का मौसम देश में दो विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों को असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश ने कहर ढा रखा है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग (IMD) ने 12 राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अप्रैल को लू की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23-25 अप्रैल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23-26 अप्रैल, राजस्थान में 24-26 अप्रैल और मध्य प्रदेश में 23-26 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी गर्म और आर्द्र स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली में आज (23 अप्रैल) तीखी गर्मी पड़ने की संभावना है और मौसम विभाग ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है। आने वाले दिनों में लू की पहली लहर का सामना करना पड़ सकता है। 23 अप्रैल को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 24 और 25 अप्रैल को यह क्रमशः 43 डिग्री और 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इन दोनों दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी है, जहाँ तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और मेरठ जैसे शहरों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिहार में 23 अप्रैल को लू चलने की संभावना है, लेकिन इसके बाद आंधी, बारिश और बिजली का दौर शुरू हो सकता है। झारखंड में भी 4 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के कई क्षेत्रों में 24 अप्रैल से हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में 24 से 26 अप्रैल तक भीषण लू का अलर्ट है, जहाँ तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 25 अप्रैल तक उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है, जबकि उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 25 से 28 अप्रैल तक छिटपुट से लेकर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है





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