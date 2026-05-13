भारत और अफगानिस्तान के बीच 46 मिलियन डॉलर की बड़ी डील: एडवांस लैब्स स्थापित करने पर हस्ताक्षर

अफगानिस्तान और भारत के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की भारतीय कंपनी TCRC और अफगानिस्तान की अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (ANSA) ने 46 मिलियन डॉलर की बड़ी डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अफगानिस्तान के प्रमुख सीमा चौकियों पर लैटिन अमेरिका और कनाडा के मानकों को लागू करने के उच्च-गुणवत्ता वाले लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सीमा पार व्यापार को निविदा और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अफगानिस्तान के व्यापारिक क्षमता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देते हुए 46 मिलियन डॉलर से अधिक की बड़ी डील हुई है। भारतीय कंपनी TCRC ने अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (ANSA) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत काबुल और अफगानिस्तान के 9 प्रमुख सीमा चौकियों पर एडवांस्ड लैब बनाई जाएंगी।इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में आयात-निर्यात से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता जांच और मानक प्रणाली को पहले से और मजबूत करना है। नई लैब्स के जरिए खाद्य पदार्थों, दवाओं, कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों की टेस्टिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जा सकेगी। इससे सीमा पार व्यापार को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।काबुल समेत 9 बॉर्डर क्रॉसिंग पर होंगी हाईटेक लैब्स.

नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देते हुए 46 मिलियन डॉलर से अधिक की बड़ी डील हुई है। भारतीय कंपनी TCRC ने अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (ANSA) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत काबुल और अफगानिस्तान के 9 प्रमुख सीमा चौकियों पर एडवांस्ड लैब बनाई जाएंगी।इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में आयात-निर्यात से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता जांच और मानक प्रणाली को पहले से और मजबूत करना है। नई लैब्स के जरिए खाद्य पदार्थों, दवाओं, कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों की टेस्टिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जा सकेगी। इससे सीमा पार व्यापार को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।काबुल समेत 9 बॉर्डर क्रॉसिंग पर होंगी हाईटेक लैब्स





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